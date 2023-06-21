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陳以信：速下架炎亞綸南市小學畢典祝賀 撤銷傑青

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
藝人炎亞綸遭指控疑似對未成年人侵犯、偷拍性愛片。國民黨立委陳以信今表示，台南市長黃偉哲找炎亞綸拍攝台南市國中小學的畢業賀詞影片，現在都還正在使用，要儘速下架，並對同學提出說法和性平教育措施。記者程遠述／攝影
藝人炎亞綸遭指控疑似對未成年人侵犯、偷拍性愛片。國民黨立委陳以信今表示，台南市長黃偉哲找炎亞綸拍攝台南市國中小學的畢業賀詞影片，現在都還正在使用，要儘速下架，並對同學提出說法和性平教育措施。記者程遠述／攝影

藝人炎亞綸遭指控疑似對未成年人侵犯、偷拍性愛片引發關注。國民黨立委陳以信今表示，炎亞綸曾獲頒十大傑出青年獎項，當然應該撤銷，也應檢視甄選過程，而台南市長黃偉哲找炎亞綸拍攝台南市國中小學的畢業賀詞影片，現在都還正在使用，也要儘速下架，並對同學提出說法和性平教育措施。

陳以信今在立法院舉行記者會表示，近期畢業季，台南市為國中小學的畢業典禮準備畢業賀詞影片，影片中接在黃偉哲後向同學祝賀的，就是炎亞綸，而這支影片到現在都還在播放使用，應立即下架，今後不可以再出現。

陳以信也指出，黃偉哲對於已經看到影片的同學，要有說法，也應提出加強性平教育措施，並要為不慎選擇，向台南市民和學生道歉。

性騷擾 炎亞綸 陳以信 畢業典禮 台南

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