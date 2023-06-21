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法院保護規範 法界批仍簡陋

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導
性騷風暴蔓延，國內對性騷案被害人保護作為是否足夠、讓被害人願意站出來，受到關注。聯合報系資料照片
性騷風暴蔓延，國內對性騷案被害人保護作為是否足夠、讓被害人願意站出來，受到關注。聯合報系資料照片

性騷風暴蔓延，國內對性騷案被害人保護作為是否足夠、讓被害人願意站出來，受到關注。法界人士指出，性騷案進入法院採秘密審理，且可申請社工人員陪同，多數採類推適用性侵害犯罪處理方式，但目前規範仍簡陋，司法院處理甚至未符合相關規定。

法界人士指出，依規定，法院得不公開審判性騷案，且保密被害人身分以免二度傷害。此外，視個案類推適用性侵害被害人保護措施，包括陪同、保密、隔離、禁制等規定，例如被害人可委任代理人、法定代理人、配偶、直系或三親等內旁系血親或家長、家屬陪同到場，被害人未滿十八歲由社工人員陪同，成年被害人也可申請社工陪同。

被害人可委任他人代理出庭，如需對質，法院會採取保護措施，確保被害人安全。法院可依聲請或依職權訊問、詰問，並用科技設備、適當隔離措施隔離被害人、被告或法官。法院內部若出現性騷案，須保護被害人即刻調查。

性騷擾 性侵 司法院

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