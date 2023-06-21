聽新聞
test
0:00 / 0:00
法院保護規範 法界批仍簡陋
性騷風暴蔓延，國內對性騷案被害人保護作為是否足夠、讓被害人願意站出來，受到關注。法界人士指出，性騷案進入法院採秘密審理，且可申請社工人員陪同，多數採類推適用性侵害犯罪處理方式，但目前規範仍簡陋，司法院處理甚至未符合相關規定。
法界人士指出，依規定，法院得不公開審判性騷案，且保密被害人身分以免二度傷害。此外，視個案類推適用性侵害被害人保護措施，包括陪同、保密、隔離、禁制等規定，例如被害人可委任代理人、法定代理人、配偶、直系或三親等內旁系血親或家長、家屬陪同到場，被害人未滿十八歲由社工人員陪同，成年被害人也可申請社工陪同。
被害人可委任他人代理出庭，如需對質，法院會採取保護措施，確保被害人安全。法院可依聲請或依職權訊問、詰問，並用科技設備、適當隔離措施隔離被害人、被告或法官。法院內部若出現性騷案，須保護被害人即刻調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言