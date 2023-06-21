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受害女：李伯道不只一次性騷

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北報導
懲戒法院前院長李伯道。圖／聯合報系資料照
懲戒法院前院長李伯道。圖／聯合報系資料照

懲戒法院前院長李伯道被控三度性騷擾女部屬還寫「告白信」，受害女部屬昨發聲明指出，李的確利用工作機會對她「不只一次」性騷擾，應該為不當行為負責，她也必須勇敢站出來面對一切，但不願回憶過程，因此不願多言性騷擾細節。

女部屬表示，李伯道就任院長前已辦畢退休，她在事發後請求司法院保護，時任秘書長林輝煌依她要求，立即讓李伯道先請辭，不讓兩人有再次接觸機會。

她當時非常害怕透露一絲消息，李伯道可能會對她做出報復舉動，她不想讓司法院其他申評委員知悉她被性騷擾的任何情節，因此請求林輝煌尊重她的意願、保護她的身分，不要對外曝光案情，她不想提出申訴，也不要啟動申評會。

聲明說，司法院昨表明「不知悉」是基於她的要求，但她不想再沉默下去，將選擇把事實真相對外說明，今天將正式向司法院提出申訴。

她表示，女性同仁在職場遭受性騷擾是一件很痛苦的事，而且事發現場經常沒有第三者在場，舉證不容易，發生這樣的事讓她非常痛苦，她一度懷疑並自責是不是有什麼地方做得不好，才讓長官以為她是可以被騷擾的對象，她也覺得很羞愧，明明是被害人卻覺得自己做錯事，不敢對別人陳述這件事。

性騷擾 司法院 李伯道

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