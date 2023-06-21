冷眼集／識人不明還粉飾 葬送司法公信力

懲戒法院前院長李伯道被控性騷擾女部屬，這是繼前院長石木欽與富商翁茂鍾不當往來案、最高法院前院長鄭玉山被控霸凌部屬及分案不公案後，蔡政府第三位終審法院院長在爭議中提前下台。司法院面對首長如此大的爭議，一貫處理模式就是由當事人自行請辭、續領高額退休金，用錯人在先、掩飾錯誤在後，這樣的司法如何讓人民信任？

李伯道涉嫌性騷女部屬事件爆發後，司法院一開始的回應是「未收到相關申訴」，如今已證實是謊言，因為被害人聲明曾向接任李伯道院長職缺的司法院前秘書長林輝煌求助，即使被害人不希望曝光，但可確定的是，司法院後來私下運作讓李伯道提早離職，讓李以健康因素提早退休並上報總統府，完全避談特任官的性騷行為責任。

先前最高法院前院長鄭玉山被控霸凌，當時調最高法院辦事法官楊絮雲也曾向司法院申訴，司法院長許宗力同樣視而不見，直到楊絮雲與法官夫婿周盈文公開譴責司法院裝死，監察院調查結果出爐前夕，司法院才讓鄭玉山提前退休。這種企圖淡化問題伎倆，與處理李伯道案何異？

司法官是執法者，斷的是別人的對錯生死，當發現自己人犯錯時，卻只想粉飾太平、讓犯錯者提早退休坐享豐厚退休金。李伯道涉嫌不止一次侵犯女部屬，是否構成利用權勢猥褻的非告訴乃論之罪？國家法律理應介入，公務員更有告發義務，但司法高層卻閉眼，不是知法玩法是什麼？

李伯道這樣的行為，還可以安然退休，司法院不算吃案？當被害人向司法院請求保護、表達非常害怕的心情，司法院長許宗力可以默許職場性霸凌者以退休換取息事寧人？

審斷全國卅萬公務員廉潔、品操的懲戒法院應為法界表率，結果卻先後發生前、後任院長石木欽、李伯道醜聞的重大爭議，不是與富商逾越分際，就是在保護網裡視異性為禁臠，拆穿司法假面那一刻，坐實外界對司法迂腐的抨擊並不假。

更可議的是，這兩人都是司法院向總統推薦派任的人選，是識人不明、還是選擇時有特殊考量？加上近來一連串引發爭議的大法官人選、調最高法院法官人事案，到底是誰在葬送司法公信？