快訊

臉丟到日本！鐵道迷為拍火車爬桿、蹲鐵軌旁 警報大響竟還嘻笑

侯友宜民調位居第三…張斯綱曝沈富雄來電內容 鑽石級輔選陣容可促成這事

調查局組長涉性騷偵辦對象 督察處約詢女子說明

中央社／ 台北20日電
性騷擾示意圖。聯合報系資料照
性騷擾示意圖。聯合報系資料照

調查局台北市調查處中正站劉姓組長，疑與涉及營業秘密法的楊姓女當事人於搜索前接觸並性騷擾，案發後調任總務處。調查局證實，督察處今天首度約詢楊女，釐清性騷擾案情。

媒體報導，法務部調查局台北市調查處中正站劉姓組長疑似接觸經手偵辦的營業秘密法案楊姓女當事人，於6月9日執行搜索前與楊女餐敘並性騷擾；而檢調執行搜索當天，因拘提過程有瑕疵，楊女向法院聲請提審獲釋。

針對劉姓組長涉及性騷擾楊姓女子等情事，調查局日前已責成駐區督察查明，並依性騷擾防治法相關程序處理。

調查局表示，楊姓女子所涉及營業秘密法案件，已移由台北市調查處其他單位接手，不影響案件後續偵查，另將劉姓組長調任局本部總務處調查專員。

性騷擾 法務部 調查局

延伸閱讀

黃子佼捲性騷連環爆震驚陸網 衝上熱搜破千萬討論

懲戒法院前院長李伯道性騷擾提前退休 陳忠五：該怎麼處理就怎麼處理

遭指縱容性騷 賴香伶：失言向前助理和社民黨致歉

南投某國小校長疑涉性騷擾 監委申請調查

相關新聞

懲戒法院前院長李伯道性騷擾提前請辭 女部屬發聲明證實「不只一次」

懲戒法院前院長李伯道被控三度性騷擾女部屬還寫情書「告白」，如今女部屬發聲明證實，李伯道確實不只一次對她性騷擾，李伯道在就...

遭指縱容性騷 賴香伶：失言向前助理和社民黨致歉

一名自稱曾在民眾黨立委賴香伶辦公室任職的女子，指同黨立委邱臣遠曾對她性騷。賴香伶日前質疑是政治鬥爭，不過她今天表示，作為...

何則文PUA男男性侵受害者+1 被害人：我嚥不下他說沒有其他受害者！

知名作家、青年職涯教練何則文19日遭學弟Allen指控利用PUA手法近性侵、誘拍裸照，案件曝光後他堅稱「沒有任何其他受害人」。20日康姓網友跳出來證稱自己就是其他受害者，「藉助這位Allen同學的勇敢，想想還是說吧！為什麼呢？就因為我嚥不下他說的「沒有其他受害者』這一句話。」表示何則文曾對Allen說過的話、做過的事，幾乎都在他身上發生過，狠狠打臉何則文。

調查局組長涉性騷偵辦對象 督察處約詢女子說明

調查局台北市調查處中正站劉姓組長，疑與涉及營業秘密法的楊姓女當事人於搜索前接觸並性騷擾，案發後調任總務處。調查局證實，督...

懲戒法院前院長李伯道性騷擾提前退休 陳忠五：該怎麼處理就怎麼處理

司法院懲戒法院前院長李伯道遭指控性騷擾女部屬，大法官被提名人陳忠五今天表示，有關案件的事實情況為何，自己不是很清楚，但是...

「戲曲王子」李文勳曾爆體罰如今遭控猥褻 校方回應了

近日臉書黑特劇場有多篇匿名文爆料，指控「戲曲王子」李文勳曾以指導為名，讓學生留宿過夜，卻在半夜脫學生褲子猥褻。據了解，李...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦