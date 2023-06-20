調查局組長涉性騷偵辦對象 督察處約詢女子說明

調查局台北市調查處中正站劉姓組長，疑與涉及營業秘密法的楊姓女當事人於搜索前接觸並性騷擾，案發後調任總務處。調查局證實，督察處今天首度約詢楊女，釐清性騷擾案情。

媒體報導，法務部調查局台北市調查處中正站劉姓組長疑似接觸經手偵辦的營業秘密法案楊姓女當事人，於6月9日執行搜索前與楊女餐敘並性騷擾；而檢調執行搜索當天，因拘提過程有瑕疵，楊女向法院聲請提審獲釋。

針對劉姓組長涉及性騷擾楊姓女子等情事，調查局日前已責成駐區督察查明，並依性騷擾防治法相關程序處理。

調查局表示，楊姓女子所涉及營業秘密法案件，已移由台北市調查處其他單位接手，不影響案件後續偵查，另將劉姓組長調任局本部總務處調查專員。