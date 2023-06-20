嘉市議員提案延長性騷擾被害人補助期限 連署通過

嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」曾遭言語性騷擾，今天在議會提案「建請調整性侵害及性騷擾被害人補助要點」，延長申請補助期限，獲其他市議員連署通過。

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」表示，嘉義市有性侵害及性騷擾被害人補助，實為美意，但其申請補助期限僅為3個月，性騷擾若是報案後進行行政申訴流程，時間可能會超過3個月，須考量被害人心理或環境因素，在事發後，無法即刻尋求社工或法律途徑幫助，因此須調整性侵害及性騷擾被害人補助申請期限。

她指出，被害人心理復健補助申請期限，為事件發生後3年，法律訴訟補助申請期限，為事件發生後1年，社工得以其專業判斷協助延長期限，這些補助案中，補助也要斟酌延長其申請期限。

嘉義市政府社會處表示，民眾遭受性騷擾，除撥打113專線或向警察機關申訴外，社會處也有提供申訴窗口，婦女館於每週四下午2時至5時，也有針對性騷擾被害人的免費法律諮詢服務；此外，提供心理復健費用補助，每次可補助新台幣1200元，每人每案件最高可補助15次治療費用；法律訴訟費用最高補助5萬元。

社會處指出，針對「顏議員」提案，社會處將會與相關局處討論，讓條文更加完善，符合未來各種可能狀況；最近媒體報導多起性騷擾案件，可以看到許多是被害人好幾年前遭受性騷擾，最近在MeToo運動下，才終於面對過去，將事件勇敢揭露。

社會處表示，理解被害人遭受性騷擾後，長期承受的心理壓力，也認為有必要將補助辦法更加完善，相關內容研擬完成後，會盡速實施。