國家人權委員會20日公布「兒少安置機構及校園性侵訪查」計畫，盼受害者能接受訪談，讓人權會思考如何監督政府改善性侵害通報流程。監察委員蘇麗瓊說，我國性侵害防治機制制定已久，但被害人仍不敢通報，原因是法律定義不清楚與環境不友善，盼透過訪談蒐集改善意見。

猥褻也是性侵害

蘇麗瓊表示，台灣性騷擾防治相關法規制定已久，包括通報機制、法律諮詢與心理輔導等機制都有建立，但近來Metoo運動風起雲湧，足以顯示相關機制有不足之處，她認為是因為權勢不對等、對性侵害定義不清楚，還有通報機制不友善，所以希望透過訪談，找到可以讓國家改善通報機制的地方。

「猥褻也是性侵害！」監察委員張菊芳說，很多人以為要有性行為才是性侵害，但只要有滿足性慾的主觀犯意，進行「猥褻」的行為，就是性侵害，便可以透過113等機制進行通報，但受害者容易因為擔心後段通報程序不友善，因此不願通報，讓潛在的加害者有恃無恐，希望受害者能勇敢站出來接受訪談。

48%加害者有教職

主持調查計畫的台灣輔導與諮商學會理事長郭麗安說，相關訪談將由專業社工師與輔導人員進行，且會是匿名訪談，盼受害者能踴躍發聲，讓人權會更了解受害者的心理創傷與現行體制的不足，她也鼓勵知情的旁觀或協助者接受訪談，因為有時旁人願意協助，但整體環境還是對受害者不利，讓幫助有限。

郭麗安說，自111年7月她們有進行初步訪談，79%受害者是女性，21%是男性，34%受害者被性侵的年齡在6歲到12歲，還有39%聲稱被性侵超過11次以上，32%大多發生在學校內，加害者48%是教育人員、43%是同學。

張菊芳說，初步調查至今已超過120人主動來電表達自己曾被性侵，56人接受訪談，他們目前先針對校園安置機構進行調查，希望無論是現在或曾經受傷的被害者能勇敢站出來表達心聲，讓國家更有能力接住性侵害的受害者。

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