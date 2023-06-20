名作家何則文陷性侵風暴！道歉「退出公眾視野」 道歉文連發再遭被害人打臉

知名作家、青年職涯教練何則文19日遭過往合夥人指控誘拍裸照、性侵、暴力等，好形象崩壞，面對控訴，他連發2道歉文解釋「未強迫任何人」，今早再度發文闡述心情，並宣告「離開公眾視野」，捐出生活所需以外的收入，用一生來贖罪。

何則文稱他反思一切後，選擇面對一切抨擊，接受對他所有指責，認為即使辯解也沒有意議，因為當時不管兩人有何約定，「現階段來看這樣的確傷害的對方」，是以不會央求改過自新的機會，而是努力用一生去償還、補償社會、對愛他支持他的人道歉。

何則文表示「這件事情的報應就是我的人生要從此翻天覆地的改變」，他即將失去工作、前途、所有一切，這都是自己造成的，是他應得的懲罰，他只能真心懺悔。因此他選擇離開公眾視野、退出參與的相關NPO與組織，並將未來生活所需以外的收入捐給相關議題NPO，期盼傷害停在他這裡，不要牽連其他無辜夥伴。

最後他也指出這件事當時對他人生影響也很大，感謝對方當時念在過去的關係，選擇保護他、為他解釋，沒有曝光這段關係，這2年來他沒有辜負他的期待，一直記取教訓，避免任何傷害別人的可能。

不過當事人黃男隨即再次發文打臉，反駁兩人有「難以言喻的關係」，指出兩人有接觸的期間「我是有女友的」，過去喜歡和交往的對象也是女性，不存在交往或辦公室戀情。痛斥對方至今仍想玩弄話術，透過3篇含糊不清的發文，企圖將真相導向「我是自願的並且不存在洗腦、我們存在難以言喻的關係、主要是公事的問題、我在說謊」。

黃男表示，透過網友留言、分析，他才知道自己是「PUA非常嚴重的受害者」，從2016年、2017年的對話紀錄就能看出對方是怎麼一步步洗腦和凌辱他，讓他沒有自己的想法，而昨天爆料後，何則文還試圖透過簡訊和電話與他聯絡，企圖以死相逼，隨後又收回訊息，他雖未接聽也未回覆，但皆已截圖存證。

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