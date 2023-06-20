人設崩壞再+1！名作家被控「性侵合夥人」 他認關係密切：沒有強迫任何人

台灣「#METOO」風暴狂燒，知名作家、青年職涯教練何則文也被過往合夥人指控誘拍裸照及性侵，並曾因這事磕頭道歉簽下和解書，引發譁然。隨後何則文在臉書發文道歉，承認「互傳裸照半年」，但強調「不會強迫任何人做他不想做的事情」。

黃姓男子昨晚（19日）長文指控何則文對他種種不軌行事，痛陳「不是只有女生會被侵犯」。黃男表示兩人是大學時期認識，之後合夥開設公司，在兩人來往期間，何則文先是用話術引誘他傳全裸照片和私密影像，關係更密切後，則是動輒三字經辱罵、或要他脫光衣服後施行暴力，甚至有口交、性交等情事發生，而他則被洗腦到連口頭禪都是「感恩樹爺、讚嘆樹爺（指何則文）」。

黃男指出當時是他人生中最痛苦、也是最常被罵髒話的時期，每天都做惡夢，看到何傳來的訊息都會害怕，由於何對外形象良好，讓他害怕說出來後沒有人相信，所幸他鼓起勇終於和朋友、家人坦白，獲得親友鼓勵與支持，之後再向何則文攤牌，取得何則文親筆寫下「承認性侵」的和解書。由於何則文工作面向的都是學生及家長，是非營利組織、是教育機構，他和親友討論後決定趁此次「#METOO」事件說出來，希望「不要再有人受害」。

事件爆發後引發熱議，何則文隨後發文道歉，稱「我絕對是有愧疚的，我也絕對是應該跟他道歉」，雖承認黃男描述的是事實，但強調兩人關係密切，「有一些難以言喻的關係存在」，在性方面「所經歷的故事及觀點與他有所不同」。

何則文表示不想說明細節傷害對方，兩人曾互傳裸照和私密影像約半年時間，不存在強迫情事，事後黃男覺得這段關係帶給他痛苦，他便承擔跟道歉，他的生命歷程中，的確有做錯的地方，他願意承擔也會付出代價，但不會強迫任何人做他不想做的事，至於黃男擔心的事，「沒有所謂的其他受害者」，並在最後附上兩張LINE對話截圖。