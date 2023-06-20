快訊

高雄房價天花板改寫！美術館特區豪宅預售「每坪成交69.6萬」

暫停2年！國台辦宣布：即日起恢復台灣釋迦輸入

「不能只有我毀掉！」黃子佼核彈級爆料 星座專家澤誼：牡羊只想到自己的委屈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人設崩壞再+1！名作家被控「性侵合夥人」 他認關係密切：沒有強迫任何人

聯合新聞網／ 綜合報導
何則文。圖／翻攝自臉書
何則文。圖／翻攝自臉書

台灣「#METOO」風暴狂燒，知名作家、青年職涯教練何則文也被過往合夥人指控誘拍裸照及性侵，並曾因這事磕頭道歉簽下和解書，引發譁然。隨後何則文在臉書發文道歉，承認「互傳裸照半年」，但強調「不會強迫任何人做他不想做的事情」。

黃姓男子昨晚（19日）長文指控何則文對他種種不軌行事，痛陳「不是只有女生會被侵犯」。黃男表示兩人是大學時期認識，之後合夥開設公司，在兩人來往期間，何則文先是用話術引誘他傳全裸照片和私密影像，關係更密切後，則是動輒三字經辱罵、或要他脫光衣服後施行暴力，甚至有口交、性交等情事發生，而他則被洗腦到連口頭禪都是「感恩樹爺、讚嘆樹爺（指何則文）」。

黃男指出當時是他人生中最痛苦、也是最常被罵髒話的時期，每天都做惡夢，看到何傳來的訊息都會害怕，由於何對外形象良好，讓他害怕說出來後沒有人相信，所幸他鼓起勇終於和朋友、家人坦白，獲得親友鼓勵與支持，之後再向何則文攤牌，取得何則文親筆寫下「承認性侵」的和解書。由於何則文工作面向的都是學生及家長，是非營利組織、是教育機構，他和親友討論後決定趁此次「#METOO」事件說出來，希望「不要再有人受害」。

事件爆發後引發熱議，何則文隨後發文道歉，稱「我絕對是有愧疚的，我也絕對是應該跟他道歉」，雖承認黃男描述的是事實，但強調兩人關係密切，「有一些難以言喻的關係存在」，在性方面「所經歷的故事及觀點與他有所不同」。

何則文表示不想說明細節傷害對方，兩人曾互傳裸照和私密影像約半年時間，不存在強迫情事，事後黃男覺得這段關係帶給他痛苦，他便承擔跟道歉，他的生命歷程中，的確有做錯的地方，他願意承擔也會付出代價，但不會強迫任何人做他不想做的事，至於黃男擔心的事，「沒有所謂的其他受害者」，並在最後附上兩張LINE對話截圖。

性騷擾 性侵 職涯 MeToo

延伸閱讀

人設翻車！黃子佼捲性騷投娛樂圈核彈級爆料 觀光局證實丟活動主持棒

女網友遭誘拍裸照！曝性騷男星3線索「DJ主持、懂藝術、有女兒」

宥勝遭控性騷人設翻車 妻被翻出「後悔嫁給他」！

「人選之人」男星被控「趁機性交」　女網友點名：謝盈萱不知？

相關新聞

性騷擾走法律程序的重點不在能否告贏！ 律師：沒被認定不代表事情沒發生

在法律性騷擾的調查中，當事人可以把所有委屈給說出來，調查程序原則上也不公開，被調查的人經過一連串正式訊問的程序，他也不會好過。

人設崩壞再+1！名作家被控「性侵合夥人」 他認關係密切：沒有強迫任何人

台灣「#METOO」風暴狂燒，知名作家、青年職涯教練何則文也被過往合夥人指控誘拍裸照及性侵，並曾因這事磕頭道歉簽下和解書，引發譁然。隨後何則文在臉書發文道歉，承認「互傳裸照半年」，但強調「不會強迫任何人做他不想做的事情」。

涉拍少女裸照 黃子佼認錯崩潰送醫

台灣#Me Too風暴延燒，知名藝人黃子佼昨被女網友指控，多年前曾在車上強吻年僅十七歲的她，甚至以拍攝藝術照為由，在飯店...

懲戒法院前院長李伯道提早退休 驚傳是因性騷擾女部屬

懲戒法院院長李伯道在本月屆齡70歲前退休，但他卻在5月8日獲總統府核准退職，原職由司法院秘書長林輝煌接任。外傳李伯道是因...

黃子佼恐涉兒少性剝削 檢：若有犯罪就偵辦

藝人黃子佼昨被爆十多年前涉在台中某酒店房間內以拍攝藝術照為由，拍攝一名十七歲少女裸照，台中地檢署昨表示，此案未接獲報案，...

台灣#Me too連環爆 北市性騷申訴多 議員組性平連線

近來「台灣#Me too」事件連環爆，台北市婦幼隊統計，今年5月台北市有126件性騷申訴、6月1日至15日有57案，包括...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦