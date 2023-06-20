性騷擾走法律程序的重點不在能否告贏！ 律師：沒被認定不代表事情沒發生
最近發生的性騷擾新聞事件，許多女孩在事發時，因為權力地位的不對等，受到性騷擾或侵害而沒能即刻反擊。
沒有人能夠早知道，會發生性騷擾！
發生後，女孩在理性上知道是對方錯，但有很複雜的心情，讓自己不敢說出來，委屈的感覺也一直存在，揮之不去。
其實，事發後的重點，不只是掌握證據，或是提告會不會贏！
而是讓整件事能夠徹底「落幕」！
在法律性騷擾的調查中，當事人可以把所有委屈給說出來，調查程序原則上也不公開，被調查的人經過一連串正式訊問的程序，他也不會好過。
法律結論上，認定是性騷擾後，可以給對方一個「教訓」；法律沒有認定是性騷擾，也不代表事情沒有發生！
女孩也可以把這委屈，放在律師這裡，不要帶走，就讓它結束在這裡，不放在未來的生命中！
PS：一般性騷擾最高罰十萬，嚴重性騷擾最高關兩年。
強制猥褻罪高可關5年，加重情節可以關10年，還有民事賠償。
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