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黃子佼宣傳國民法官影片 全被下架

聯合報／ 記者王宏舜張睿廷／連線報導
黃子佼替司法院「國民法官」拍了許多支宣導影片。圖／三立提供
黃子佼替司法院「國民法官」拍了許多支宣導影片。圖／三立提供

台灣#Me Too風暴燒到藝人黃子佼，黃替司法院國民法官」拍了許多支宣導影片，司法院昨表示震驚，嚴厲譴責任何性騷擾行為，將暫停與黃子佼的所有合作關係。黃子佼原本也是新北市府視障按摩小棧代言人，新北市勞工局昨也宣布終止黃子佼代言。

司法院說，黃子佼相關影片、文宣將全部下架；強調黃子佼不是國民法官代言人，只是拍影片。新北勞工局稱，對消息表示震驚與遺憾，感謝黃子佼過去長期關心弱勢及協助，目前釋出的宣傳品包括海報、ＤＭ、體驗券都將修正。

司法院「全員國民法官中」節目上月廿七日才正式開播，黃子佼被稱是演藝圈「最懂國民法官」的主持人，與金馬影后陳淑芳等人攜手扮職業法官，以輕鬆詼諧情境劇方式，為觀眾解答國民法官制度中常見疑惑。至今還不到一個月，黃子佼身陷性騷事件。

國民法官法今年一月上路，台北地方法院去年十一月舉辦國民法官模擬法庭成果發表會暨「逗陣繞法院」活動，也是由黃子佼與國民法庭女法官洪甯雅聯手介紹。

黃子佼上個月還說很開心能發揮知名度跟影響力，繼續透過演出，帶領大家一起了解怎麼當國民法官。

新北歡樂耶誕城每年原都由黃子佼主持，新北市府內部原則上決定將不再合作。

性騷擾 黃子佼 國民法官 司法院

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