黃子佼恐涉兒少性剝削 檢：若有犯罪就偵辦

藝人黃子佼昨被爆十多年前涉在台中某酒店房間內以拍攝藝術照為由，拍攝一名十七歲少女裸照，台中地檢署昨表示，此案未接獲報案，若有違法事證，將依法偵辦。

台中地檢署說，黃子佼疑涉違反兒童及少年性剝削條例，因事隔十多年，案發時轄區警方也未接獲報案，先依據網路貼文蒐集相關資料進行瞭解，有犯罪情事就依法偵辦。

女網友文章中未指名道姓，但網友拼湊出就是黃子佼，案發時間疑在二○一二年間，黃在老虎城主持電影首映記者會時。衛福部保護服務司司長張秀鴛說，若構成強制猥褻，或涉嫌兒少性剝削防制條例，檢警會主動偵辦，是否超過追訴期，檢警也會釐清。

律師林柏宏表示，拍攝十七歲女子裸照，恐觸犯兒童及少年性剝削防制條例，可處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金；因該法是二○一五年修正通過，修正前是兒童及少年性交易防制條例，規範的是拍攝未成年「性交或猥褻行為」影像，黃拍的裸照是否違反舊法，需檢警調查。

他說，不論是新法或舊法追訴期都是廿年，只要違法檢方都可追訴。