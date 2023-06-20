台灣#Me too連環爆 北市性騷申訴多 議員組性平連線

近來「台灣#Me too」事件連環爆，台北市婦幼隊統計，今年5月台北市有126件性騷申訴、6月1日至15日有57案，包括言語性騷擾與肢體性騷擾，大部分是女性受害。婦幼隊表示，民眾若碰上性騷擾，可依犯行樣態提起行政申訴與刑事告訴。

婦幼隊表示，民眾遇到性騷擾報案後，警方會先釐清有無涉及「趁機親吻、擁抱、觸摸身體隱私處」等，或讓人感受到不舒服，可依「性騷擾防治法」提出行政申訴，也能就刑事部分提告。

另外，台北市議會昨天由議長戴錫欽、議員林亮君、苗博雅、吳沛憶、何孟樺、李建昌、林延鳳、許淑華、張文潔、陳賢蔚、顏若芳等23名跨黨派議員組成「促進性別平等連線」，簽署促進性別平等連線共同承諾書，將落實婚姻平權配套措施、強化公部門性平意識、多元友善城市空間、推動性別平等教育、落實平權問政。

議長戴錫欽表示，性平議題已是全世界的普世價值，議會這次跨黨派議員組成連線，日後將持續推動性平，北市不僅是政治上首善之都，也將是性平政策領頭羊。