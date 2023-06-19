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就業環境不穩定 女性被騷擾難解

台灣醒報／ 記者陳奕劭╱台北報導
數據顯示，女性面臨更高的職場障礙，包括薪水成長幅度、晉升可能性都低於男性。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
數據顯示，女性面臨更高的職場障礙，包括薪水成長幅度、晉升可能性都低於男性。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

近半數女性在職場曾遭遇不友善對待！調查10個國家的5000名女性中約有44%表示曾在職場遭受騷擾、微侵犯或兩者皆有。由於就業不穩定以及不明朗的經濟前景，女性很難揭露工作場所發生的不當行為。

女性隱瞞比例高

更令人擔心的是，只有59%女性表示自己受到騷擾時會向雇主報告，代表被騷擾但選擇隱瞞不發的女性比例很高。

另據《Forbes》的報導則提到，美國就業平等委員會稱，估計有75%工作受到騷擾的人沒去投訴。最常見的原因包括不想被視為受害者、害怕被報復、被疏遠或解雇等原因。

女性就業環境嚴峻

數據顯示，女性面臨更高的職場障礙，包括薪水成長幅度、晉升可能性都低於男性。新冠疫情也衝擊女性就業，雖然目前就業率平復至疫情前的水準，但諸多女性從事的零售、食品業仍受疫情波及，從業人員更有可能感到壓力、焦慮、筋疲力盡。

英國律師莎拉羅素表示，經濟不穩定讓女性變得脆弱。專家指出，這種高度不安全感也阻礙女性公開在工作場所的騷擾。

舉報恐面臨兩難

威斯康辛大學麥迪遜分校社會學助理教授克洛伊，哈特2019年發表論文表示，女性報告性騷擾經歷時，也可能危及她的晉升價值感。

英國律師莎拉羅素也指出，女性特別不願意舉報騷擾或虐待，尤其從事低薪工作與臨時工的婦女更容易受到傷害。

專家說，不舉報騷擾或是營造不讓女性舉報問題的環境會讓事情變糟。但若經濟前景不明，女性發現自己陷於雙重困境，擔心自己的工作與職涯發展，只好被迫對工作場所不當行為表示沉默。但這恐讓想在職場更進一步的女性面臨困難。

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性騷擾 職場

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