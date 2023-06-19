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台北市5月性騷擾案逾百件 6月中旬也有57案申訴

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市婦幼隊統計，今年5月有126件性騷申訴、6月1日至15日有57案；示意圖。本報資料照片
北市婦幼隊統計，今年5月有126件性騷申訴、6月1日至15日有57案；示意圖。本報資料照片

近來「台灣 #MeToo」事件延燒，台北市婦幼隊統計，今年5月就有126件性騷申訴、6月1日至15日有57案，包括言語性騷擾與肢體性騷擾，大部分是女性受害。婦幼隊表示，民眾若碰上性騷擾，可依犯行樣態提行政申訴與刑事告訴。

北市婦幼隊表示，民眾遇到性騷擾報案後，警方會先釐清樣態，看有無涉及「趁機親吻、擁抱、觸摸身體隱私處」等，或是和性與性別相關的感受到不舒服，就會依照「性騷擾防治法」提出行政申訴，也能就刑事部分提出告訴，會由發生地警局偵辦，移送地檢署。

在行政申訴部分，婦幼隊說，若加害者身分及所屬單位明確，有所屬公司或學校機關、機構等，會要求該單位進行調查，再把調查結果函知加害者與北市社會局，若加害人為單位最高負責人，就會請社會局調查。

婦幼隊說，假設加害人身分不明或無所屬單位，就由發生地警局調查，移送主管機關處理。最後是涉及性別工作平等法或性平教育法，就會請教育局或勞局處理。

性騷擾

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