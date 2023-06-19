白營也涉性騷？賴香伶指當事人「抹黃」

性騷案燒不停。一名女子前天深夜在臉書發文表示，自己在民眾黨立委賴香伶辦公室任職時，曾協助舉辦某場法務部調查局的考察活動，當天穿著合身裙裝，民眾黨立委邱臣遠「不斷朝我身體上下打量」、「將手放在我的大腿的左手上」。

對於邱臣遠被指控性騷擾，民眾黨主席柯文哲昨天未有相關回應；民眾黨台北市議員黃瀞瑩表示，有人願意站出來講這件事情，民眾黨就會啟動調查機制，接下來就會立刻進行處理，「絕對可以啟動調查」。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡則說，其實在前天深夜的時候，不管是邱臣遠還是賴香伶，都有主動回應，邱臣遠聲稱沒有這樣的事情，未來不排除會採取法律行動；賴香伶則回應，這位助理在她的辦公室任職期間，從來沒有說過有發生過類似的事件。

賴香伶並表示，該名助理現在是社會民主黨全國委員，「用性騷抹黃的手段，將其作為攻擊利器，實行對民眾黨進行政治鬥爭，對此我深感遺憾」。

另外，時代力量基隆市前議員陳薇仲先前發文「這不是性騷擾，但我得說出來」，指控自稱「總統文膽」的民進黨基隆市議員張之豪昔日對她的不當言行，「真正讓我覺得不舒服的是他的視線，工作中真的很常盯著我的胸部看。」張之豪昨在臉書回應過去性平觀念不足，向曾感受到不適的人鄭重道歉，自省「為何不能為女兒改變更多自己？」過去的輕浮言論常包含著父權與沙文主義，對於這樣不成熟卻又毫無自覺的自己，感到相當羞愧。