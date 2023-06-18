前教授李明璁疑違反性平 台大社會系通報性平會調查

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
一名女性於網路上成立「李明璁受害事件募集」頁面，指控台大前教授李明璁。圖為台大校門。本報資料照片
一名女性於網路上成立「李明璁受害事件募集」頁面，指控台大前教授李明璁。圖為台大校門。本報資料照片

一名女性於網路上成立「李明璁受害事件募集」頁面，訴說自身經驗並提供電子郵件地址，歡迎有相同經驗者提供其他證言。對此，台大社會系昨天（6/17）晚間表示，該案已依法令，通報台大性別平等教育委員會處理。

該名女子表示，不期待道歉，以他今日的位置，相信這些也不足以造成什麼傷害，只想紀錄曾發生在我身上的過往歷史，讓其他女生自行判斷。

該名女子稱，之後花了很多年時間自我療癒、重建對人性的信任，「我想逃離大家對於我只是不甘心被劈腿的印象，覺得我走不出來，正如同過去我對自己的批判與催促。」

台大社會系17日發布聲明，系上6月16日收到有關本系前教師李明璁，於任職期間疑似違反性平的資訊，隨即按照法令規定，通報台大性別平等教育委員會，現今此案已由台大性平會處理。

台大社會系也指出，相關人士如需要協助，包括向台大性平會申訴或提出調查申請，社會系將盡一切努力支持、協助。可自行與社會係聯繫，或和信任的教職員工聯繫，社會系將基於保障當事人權益與隱私的原則上，盡力提供協助。

台大社會系17日發布聲明，系上6月16日收到有關本系前教師李明璁，於任職期間疑似違反性平的資訊。圖／翻攝自台大社會系臉書
台大社會系17日發布聲明，系上6月16日收到有關本系前教師李明璁，於任職期間疑似違反性平的資訊。圖／翻攝自台大社會系臉書

性騷擾

延伸閱讀

台中郵局性平案未啟動調查 監委促檢討改進

賴清德處理性騷滿意僅三成 林為洲：修法還是國民黨提

全台MeToo事件頻傳 盧秀燕：欣見性平運動露曙光

民進黨第二波性騷調查結果出爐 蔡沐霖吃案、詆毀同仁屬實

相關新聞

前教授李明璁疑違反性平 台大社會系通報性平會調查

一名女性於網路上成立「李明璁受害事件募集」頁面，訴說自身經驗並提供電子郵件地址，歡迎有相同經驗者提供其他證言。對此，台大...

性騷從嚴認定那緋聞爭議怎處理？ 綠營憂陷入雙標困境

民進黨性騷案延燒，黨內祭出高標準檢驗相關性平事件，但仍擔心後續還有未爆彈。綠營人士表示，性騷事件雖然對整體選情衝擊還未完全控制，不過已觀察到議題範圍逐漸擴散，從性騷延伸到職場霸凌、不尊重兩性平權，甚至是私人感情問題。若持續下去，難保不會將戰場往「緋聞」方向發展，屆時多位民進黨籍檯面上政治人物，恐要繃緊神經。

摸手又摸腿、傳已3人受害…自殺防治大佬李明濱涉性騷 被拔計畫主持

有媒體報導，兩名台灣自殺防治學會前員工指控2018年在職期間遭到台灣自殺防治學會理事長李明濱性騷擾，不僅出手摸手、摸腿，...

「妳很漂亮我忍不住」調查局組長性騷女教授 今遭拔官調職

調查局偵辦義守大學「美魔女教授」楊智惠涉犯營業秘密法，因拘提時未宣讀所涉罪名及法律權利，遭楊女聲請提審獲釋。承辦此案的台...

受害人給寶成執行長一封信 如是你的小孩忍心坐視嗎？

台中市議員林祈烽今質詢讀出寳成疑性騷受害者「給執行長蔡佩君一封信」，希望同理女性對性騷案不要坐視。勞工局派員了解，指已啟...

賴清德處理性騷滿意僅三成 林為洲：修法還是國民黨提

台灣民意基金會釋出最新民調，稱民進黨主席賴清德處理黨內性騷案的滿意度僅35%。國民黨立委林為洲今諷刺，最講性平的民進黨卻...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦