前教授李明璁疑違反性平 台大社會系通報性平會調查
一名女性於網路上成立「李明璁受害事件募集」頁面，訴說自身經驗並提供電子郵件地址，歡迎有相同經驗者提供其他證言。對此，台大社會系昨天（6/17）晚間表示，該案已依法令，通報台大性別平等教育委員會處理。
該名女子表示，不期待道歉，以他今日的位置，相信這些也不足以造成什麼傷害，只想紀錄曾發生在我身上的過往歷史，讓其他女生自行判斷。
該名女子稱，之後花了很多年時間自我療癒、重建對人性的信任，「我想逃離大家對於我只是不甘心被劈腿的印象，覺得我走不出來，正如同過去我對自己的批判與催促。」
台大社會系17日發布聲明，系上6月16日收到有關本系前教師李明璁，於任職期間疑似違反性平的資訊，隨即按照法令規定，通報台大性別平等教育委員會，現今此案已由台大性平會處理。
台大社會系也指出，相關人士如需要協助，包括向台大性平會申訴或提出調查申請，社會系將盡一切努力支持、協助。可自行與社會係聯繫，或和信任的教職員工聯繫，社會系將基於保障當事人權益與隱私的原則上，盡力提供協助。
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