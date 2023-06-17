民進黨性騷案處理作為 僅三成五滿意

民進黨昨公布第二波性平調查結果，並提出五點改善作為，包括擴大適用範圍與保護對象、強化既有申訴處理機制、增加外部申訴管道、追蹤輔導與預防再犯、持續加強主管與黨工性教育。台灣民意基金會昨公布最新民調，僅三成五民眾滿意民進黨處理性騷作為，且四十四歲以下選民不表態者居多，基金會董事長游盈隆說，如果民進黨後續處理不當，「年輕選民可能是一個不定時炸彈」。

民進黨昨提出強化黨內性騷擾事件申訴處理機制，性平部主任李晏榕表示，首先是擴大適用範圍與保護對象，性騷擾防治相關規範的範圍，將擴大到黨工、志工、求職者彼此間。

李晏榕說，第二是強化既有申訴處理機制，知悉跟通報時，要求所有主管都有通報義務，各級主管知悉性騷擾事件，無論是受騷擾人告知或從其他管道知悉，應立即書面通報性騷擾申訴處理委員會執行秘書。在執行秘書知悉性騷擾事件後，立即會同相關主管採取有效的補救措施，並以書面報告性騷擾申訴委員會召集人，召開申訴委員會會議。

李晏榕說，第三是增加外部申訴管道，黨部與民間社工單位合作，受騷擾人員可直接向該單位尋求協助。第四是追蹤輔導與預防再犯，由性平部或合作的民間社工單位，對受害人與行為人進行追蹤輔導，協助受害人撫平傷痛、生活回歸正軌。第五是持續加強主管與黨工性別平等教育。