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疑有性平問題 賴坤成自請調查

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
近日被影射點名有性平方面問題及歧視懷孕員工的民進黨提名台東縣區域立委參選人賴坤成，昨天於個人臉書發出3點嚴正聲明。記者尤聰光／攝影
近日被影射點名有性平方面問題及歧視懷孕員工的民進黨提名台東縣區域立委參選人賴坤成，昨天於個人臉書發出3點嚴正聲明。記者尤聰光／攝影

民進黨提名台東縣區域立委參選人賴坤成，近日遭影射及爆料有性平方面問題及歧視懷孕員工，賴昨發出3點聲明，請黨中央主動啟動調查，並強調近來有人要求他退選，希望不要張冠李戴。民進黨台東縣黨部表示，相信賴坤成同志的為人，力挺他勇於面對遭外界質疑，用最負責任態度說明。

賴坤成說，有部分人士藉此機會散布要他退選或建議中央黨部「撤銷提名」，對他及競選團隊造成困擾，茲事體大；不只是個人參選權，也肩負黨及鄉親的期待，絕不是輕率兒戲。

他表示，針對性平問題雖然不是當事人檢舉，也未向性平委員會申訴，既然有人匿名爆料，卻未能完整呈現而與事實相去甚遠，他嚴正聲明以正視聽，也希望黨中央主動啟動調查。

賴坤成3點聲明包括敦請民進黨中央黨部主動啟動調查，他會檢具相關文件親自說明。惟事涉當事人隱私，未便公開細節。另前已有多起檢舉他任職聯輔基金會有涉及核銷、人事、調薪的情事，亦請經濟部政風處立案調查，並將調查結果函送民進黨中央黨部。

他說，參選就要受選民、社會大眾，特別是媒體檢驗，也希望是「真實呈現」、「公平對待」、符合「比例原則」，不要烏賊亂噴、張冠李戴。他會檢討過往較輕鬆的行事風格，更加「謹言慎行」、毋負鄉親期待。

性騷擾

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