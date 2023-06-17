疑有性平問題 賴坤成自請調查

民進黨提名台東縣區域立委參選人賴坤成，近日遭影射及爆料有性平方面問題及歧視懷孕員工，賴昨發出3點聲明，請黨中央主動啟動調查，並強調近來有人要求他退選，希望不要張冠李戴。民進黨台東縣黨部表示，相信賴坤成同志的為人，力挺他勇於面對遭外界質疑，用最負責任態度說明。

賴坤成說，有部分人士藉此機會散布要他退選或建議中央黨部「撤銷提名」，對他及競選團隊造成困擾，茲事體大；不只是個人參選權，也肩負黨及鄉親的期待，絕不是輕率兒戲。

他表示，針對性平問題雖然不是當事人檢舉，也未向性平委員會申訴，既然有人匿名爆料，卻未能完整呈現而與事實相去甚遠，他嚴正聲明以正視聽，也希望黨中央主動啟動調查。

賴坤成3點聲明包括敦請民進黨中央黨部主動啟動調查，他會檢具相關文件親自說明。惟事涉當事人隱私，未便公開細節。另前已有多起檢舉他任職聯輔基金會有涉及核銷、人事、調薪的情事，亦請經濟部政風處立案調查，並將調查結果函送民進黨中央黨部。

他說，參選就要受選民、社會大眾，特別是媒體檢驗，也希望是「真實呈現」、「公平對待」、符合「比例原則」，不要烏賊亂噴、張冠李戴。他會檢討過往較輕鬆的行事風格，更加「謹言慎行」、毋負鄉親期待。