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全台MeToo事件頻傳 盧秀燕：欣見性平運動露曙光

中央社／ 台中16日電
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照／記者劉柏均攝影
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照／記者劉柏均攝影

全台性騷案頻傳，台中市長盧秀燕今天說，早期台灣社會男尊女卑，女性常處受傷狀況，MeToo事件紛擾是全台遺憾，欣見性平運動露曙光，看到案件對社會起教育效果，憂喜參半。

全台性騷擾案頻傳，台中市議會今天市政總質詢，國民黨籍市議員劉士州質詢指出，各界性騷擾案頻傳，盧秀燕對於性平案件連環爆看法。

盧秀燕表示，台灣的性平運動進行很久，她自年輕時投入政壇，身為女性政治人物，也參與很多，即使政府有訂定相關法規機制，但無法落實性平觀念。

盧秀燕說，台灣社會男尊女卑，女性常處於受傷害狀況，想求救也無法，這和在職場上是否能落實相關法規、機制有關，台灣是否有公平的性平環境都有關。

盧秀燕指出，這次MeToo事件紛紛攘攘，固然是全台的遺憾，但另一方面她也看到曙光，透過台灣的MeToo運動，許多受到騷擾、傷害的人，勇於挺身而出，也給民眾教育，從案件學習，如何尊重彼此，從職場上強化。

盧秀燕說，一則以喜、一則以憂，憂是看到案件受害者，感到遺憾、不捨，喜是看到對社會起了教育效果。

性騷擾 盧秀燕 MeToo

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