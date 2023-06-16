證實有新增性騷申訴案 國民黨：處理中約5、6件
政壇性騷事件頻傳，國民黨除國民黨立委傅崐萁遭媒體人指控性騷一案外，國民黨文傳會主委林寬裕今證實，確實有新增其他申訴案件，為求尊重、保護當事人以及調查程序公平性，他無法針對個案表達意見，但目前處理中的案件包括收到申訴及其他方式調查，共「大概有5、6件」。
林寬裕表示，包括傅崐萁的案子，以及後來收到的申訴等，現都在依照程序處理。
對於傅崐萁案件處理狀況，國民黨主席朱立倫昨受訪時說，現在交給性平委員會和考紀會處理，一切尊重程序及證據。而國民黨立委陳雪生被判決性騷擾，朱立倫則說，尊重司法，也尊重申訴委員會與考紀會最後決定。
國民黨考紀會主委黃怡騰則表示，陳雪生案因司法已做出裁決，黨內除拿到司法判決書，也會就黨紀部分立案處理，要按程序進行討論，可能會由縣市黨部或國民黨立法院黨團先討論，也要請當事人說明，再後由中央黨部及考紀會議決。
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