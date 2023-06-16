王丹、朱學恒被控性騷擾案 北檢分「他字案」偵辦

名嘴朱學恒遭控強吻台北市議員鍾沛君，日前自行到北檢告發自己；一名李姓男子指控民運領袖王丹曾在美國對他強吻、性騷。台北地檢署均已簽分 他字案【他字案】當檢方認定有犯罪嫌疑，但犯罪事實與犯罪行為人之一不明確、或二者均不明確時，列為他字案。如果犯罪事實與犯罪行為人都明確，列為偵字案。如果只是在蒐集資訊、調閱文件及過濾情資的階段，則列為查字案，查有具體事證後再改分他字案或偵字案。 ，由婦幼專組檢察官偵辦。

前政治工作者李姓男子2日在臉書發文，指控王丹於美國時間2014年6月6日晚間，在紐約法拉盛地區某家飯店強吻他、強暴未遂，7日到台北地檢署控告王丹涉嫌強制性交未遂罪。王丹則發表聲明表示「性騷」之事完全不存在。

國民黨籍台北市議員鍾沛君8日在臉書貼文表示，去年8月朱學恒邀約晚餐，餐敘尾聲時，朱學恒「往坐著的我走過來，毫無預警的抱住我強吻」，還說「反正妳明天也不會記得」。

朱學恒回應表示，當天喝到斷片，完全不清楚後續發生的事，「我想我沒有辦法否認」鍾沛君的指控；當時曾寫道歉書，「我想我的確犯了錯」，願接受後續相關法律流程。

朱學恒12日到北檢遞交告發狀，稱身為公眾人物，當負起所有應負之責任。「本人願主動面對司法調查，祈藉由鈞署之偵查，早日還原事實，平息社會紛爭，及對受害人做出適當之補償，故依法提起對自己之告發」。

北檢已將王丹、朱學恒案分別簽分妨害性自主、性騷擾防治法的「他字案」偵辦，2人均為「他字案」被告，目前正由婦幼專組檢察官偵辦中。