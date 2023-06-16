台灣掀性騷風暴 律師：好好審視我們性別意識有多爛

台灣掀起「#MeToo」風暴，近日又爆出藝人許傑輝、前立委陳柏惟涉嫌性騷擾事件。經營「巴毛律師混酥團」臉書粉專的律師陳宇安表示，許傑輝很噁心、陳柏惟很噁心，但她覺得是整個台灣社會都出了問題，讓有些人覺得「這樣做又沒有怎麼樣」。「這次的咪兔（指Me,too）風暴真的是個機會，讓台灣好好審視我們性別意識到底有多爛」。

巴毛律師說，咪兔之火已經到處延燒，其中不乏幾個案例是在眾目睽睽之下做出性騷擾的舉動或是言語，有的人會覺得真是太大膽居然在旁邊有人也敢做這種事。關鍵在於當事人並不覺得所做的事有哪裡不對，還認為只是開玩笑有必要玻璃心嗎。

她表示，台灣的社會長期以來覺得開黃腔、嘴巴上吃豆腐是可以接受的，用輕蔑、帶有性挑逗的言語還覺得表現幽默。甚至律師、法官、檢察官也有人缺乏性別意識，她32歲時被男性資深律師指著說「都35歲了還不想想辦法，女生這麼老了會沒有人要」。

巴毛律師回憶當初剛出來執業，和別的律師合署，對方在辦公室會跟我說「你這麼賢慧我好後悔我這麼早結婚」，若她穿平口衣服，還被虧「你穿這麼辣我會忍不住欸」；當時她覺得很噁心，就藉故沒繼續合署。

巴毛律師說，之前律師公會選舉，有男性候選人會針對女性候選人的外貌攻擊說「這個長相我吃不下去」。她曾經帶當事人去開庭，對造是當事人的前夫；檢察官居然一開口就說「挨喔我就說前妻是全世界最可怕的生物」。但他們一點都不覺得自己講的話哪裡有問題。

她表示，這次的咪兔風暴真的是個機會，讓台灣好好審視我們性別意識到底有多爛。