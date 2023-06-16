朱凱翔捲性騷風波不回應卻PO《倚天屠龍記》 網猜暗指1事

雲林縣議員陳芳盈日前指控媒體人朱凱翔對其性騷擾，受害者至少有10人。朱遲遲未正面回應，卻在臉書貼出《倚天屠龍記》一則故事，疑似將自己比喻為「金毛獅王」謝遜，並以該則故事暗指「有人心懷叵測，意圖混水摸魚，殺人滅口」，疑似自認與陳無冤無仇，卻被無端攻擊，有網友猜測「陳芳盈是要為前老闆羅智強報仇」，但也有人要求朱正面應對。

陳芳盈15日舉行記這會坦言，這幾天承受很大的壓力，遭受朱凱翔網軍霸凌，連眼睛都因不明原因腫脹，她表示，已看穿朱的套路，就是想等風頭過了復出螢光幕，痛批若朱學恒因性騷擾要退出直播圈，為何朱凱翔可以躲起來？記者會中談到此事，陳一度哽咽說不出話。

朱凱翔在自己的臉書粉專「不演了新聞台」發文貼出《倚天屠龍記》第三十九回的故事，為謝遜、靜照等人對話內容，「若有人為報父兄師友大仇，縱然將他千刀萬剮，謝大俠均所甘受，旁人原也不能干預。但若有人心懷叵測，意圖混水摸魚，殺人滅口，那可人人管得」、「我和謝遜無怨無仇，何必要殺人滅……」等。

網友不解朱凱翔發文用意，紛紛留言「真好意思拿那個騙子來混淆視聽跳過陳芳盈的事」、「若你是謝遜，現在這文也不是你該發的。請旁人來當你的黃衫女子才較為恰當」。

有網友批評朱凱翔的做法，留言「我不信你是無辜」、「有做或有講造成性騷，就真心誠意道歉，好好改過，在外不要再喝酒誤事」、「有人退直播，有人退政論，也有人退演藝圈，但也有人皮皮的，一點感覺都沒有」、「凱翔有錯就改不可迴避」。

也有網友支持朱凱翔，留言「若陳議員所言不是事實，朱凱翔就出來提告毀謗，若是事實，朱凱翔就該退出媒體圈」、「某人子弟兵只是為了幫師父報私仇所以才選擇現在爆料吧」、「網上已經在傳，陳芳盈是要為前老闆羅智強報仇，難怪這整件事看起來就像刻意操作」。