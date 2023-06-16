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性騷擾到底分哪幾種…講黃色笑話會被關嗎？律師：最高罰10萬

聯合新聞網／ 方格子
性騷擾來源從陌生人到職場同事、主管，甚至是枕邊人都有可能。 聯合報系資料照
性騷擾來源從陌生人到職場同事、主管，甚至是枕邊人都有可能。 聯合報系資料照

【撰文・矮袋鼠律師】

這次民進黨性騷擾事件，我不打算多做評論，但要提醒各位，性騷擾行為有很多種，大家要注意控制好自己的行為。這邊簡單介紹性騷擾：

一、怎樣屬於性騷擾？

最簡單的分類是肢體性騷擾和言語性騷擾，前者是要有「物理碰觸」才會構成，但後者只要用嘴巴說出造成當事人不舒服、跟性相關的言語，就會構成。

比較複雜的分類則是「條件交換」和「敵意環境」，條件交換指的是若被害人願意被摸或被騷擾，就可以換到學校或職場上比較好的待遇（例如拿到高分、加薪）；敵意環境最常見的舉例就是在職場上講黃色笑話，以及在上班的地方放A片等，矮袋鼠律師遇過最誇張的案例是，某天一小資女到公司上班，發現桌上擺滿300多個保險套，這種同事的惡作劇也算是敵意環境性騷擾的一種。

二、性騷擾不舒服的標準

要注意的是，目前實務採取的「不舒服」的標準，仍具有一定客觀性，不會因為被害人本人說了不舒服，就絕對構成性騷擾，而是需要一般第三人對加害人的行為，都會感到不舒服，才達到不舒服的標準。

舉例來說，如果有某A特別害怕「紅色」，某個白目故意在某A辦公桌貼滿大紅色的春聯，其實依然不會構成性騷擾。原因有兩個：與性無關，且一般人看到春聯只會覺得喜氣，不會覺得不舒服。

三、性騷擾防治法對性騷擾的處罰分兩種規範

第一種，行政罰，簡單來講，有本文剛剛提到的性騷擾情況，都會符合這條，會被地方政府罰1萬到10元。

因此，若只有用嘴巴講黃色笑話，頂多會被罰1萬至10萬元的罰鍰，不可能觸犯刑責

從這次事件可以得知，台灣性平教育仍有很多要努力的地方，希望我們可以重視被害者的聲音，讓每位被害人都能不畏權勢，好好被接住。

第二種，刑罰，如果涉及「親吻、擁抱、觸摸」被害人隱私部位如「胸部、臀部」等處，就會被處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。

作者：矮袋鼠律師

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：性騷擾到底分哪幾種？講黃色笑話會被關嗎？｜矮袋鼠律師

性騷擾

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