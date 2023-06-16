聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德上性平課 黨沒有迴避

聯合報／ 記者蔡晉宇鄭媁／台北報導
民進黨主席賴清德主席昨天下午率黨務主管共同參與性平課程並進行相關討論。圖／民進黨提供
民進黨主席賴清德主席昨天下午率黨務主管共同參與性平課程並進行相關討論。圖／民進黨提供

國內性騷事件延燒半個月，民進黨近日陸續邀請婦女暨性別團體討論性騷擾申訴機制改善，並辦理黨工的性平教育課程，為強化黨務主管處理性騷擾事件的知能，民進黨主席賴清德主席昨天率黨務主管共同參與性平課程並進行相關討論。賴清德表示，民進黨沒有迴避，作為政黨，會以更積極的態度面對這次的性平事件。

行政院近期也將在院會邀請性平專家向所有部會首長演講，行政院發言人林子倫表示，政院將在七月十三日行政院會通過性平三法修法草案，送立法院審議，盼七月底前完成修法。

民進黨今將舉行記者會向外界說明各個性平案件的調查結果。外界關注，性平部開設專屬信箱後，是否有接獲其他性騷擾案件？民進黨性平部主任李晏榕說，有些針對黨員的案件，將由地方黨部黨紀處理。今說明個案包括前黨工遭同仁性騷，還被上司蔡沐霖刁難等三案。

性騷擾 賴清德 李晏榕 蔡沐霖 林子倫

延伸閱讀

賴清德出席性平課 裁示落實真正友善職場環境

立院7月加開臨時會 送審性平法案

政院：預估七月中旬將通過性平三法草案

政院拍板社會創新行動方案2.0 預計4年投入111億

相關新聞

陳柏惟遭爆約志工上摩鐵

一名巫姓女網友在臉書發文指出，她曾是台灣基進前立委陳柏惟的支持者，二○二○年收到招募成為志工，陳曾經詢問她是否有興趣學按...

賴清德上性平課 黨沒有迴避

國內性騷事件延燒半個月，民進黨近日陸續邀請婦女暨性別團體討論性騷擾申訴機制改善，並辦理黨工的性平教育課程，為強化黨務主管...

傅崐萁涉性騷 朱立倫：尊重程序證據

國民黨立委傅崐萁被媒體人董成瑜指控曾在餐敘中性騷擾，國民黨主席朱立倫昨受訪時表示，現在交給性平委員會和考紀會處理，一切尊...

北市公園處駐警性騷免職 處長自請處分

台北市政府公園路燈工程管理處日前爆發性騷擾案，一名60多歲丁姓駐衛警騷擾逾8名女性職員長達5年。北市工務局重啟調查，昨做...

台南市府官員被控性騷人妻 黃偉哲：啟動調查

台南市府某局處官員及男警官均遭控涉性騷。某局處已婚官員去年涉嫌性騷女員工，發送「可以抱一下多好」、「想你」等曖昧訊息，女...

大溪工地遭爆男監造性騷被「河蟹」 桃市社會局說話了

桃園市議員黃敬平爆料市府社會局大溪老人文康活動中心新建工程監造商人員性騷擾營造商女職員案，市府社會局今下午表示，該性騷擾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦