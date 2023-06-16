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賴清德上性平課 黨沒有迴避
國內性騷事件延燒半個月，民進黨近日陸續邀請婦女暨性別團體討論性騷擾申訴機制改善，並辦理黨工的性平教育課程，為強化黨務主管處理性騷擾事件的知能，民進黨主席賴清德主席昨天率黨務主管共同參與性平課程並進行相關討論。賴清德表示，民進黨沒有迴避，作為政黨，會以更積極的態度面對這次的性平事件。
行政院近期也將在院會邀請性平專家向所有部會首長演講，行政院發言人林子倫表示，政院將在七月十三日行政院會通過性平三法修法草案，送立法院審議，盼七月底前完成修法。
民進黨今將舉行記者會向外界說明各個性平案件的調查結果。外界關注，性平部開設專屬信箱後，是否有接獲其他性騷擾案件？民進黨性平部主任李晏榕說，有些針對黨員的案件，將由地方黨部黨紀處理。今說明個案包括前黨工遭同仁性騷，還被上司蔡沐霖刁難等三案。
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