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陳柏惟遭爆約志工上摩鐵

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
台灣基進前立委陳柏惟。記者黃仲裕／攝影
台灣基進前立委陳柏惟。記者黃仲裕／攝影

一名巫姓女網友在臉書發文指出，她曾是台灣基進前立委陳柏惟的支持者，二○二○年收到招募成為志工，陳曾經詢問她是否有興趣學按摩，甚至數度邀約要到汽車旅館；陳昨晚透過聲明道歉說，自己傷害支持者對他的期待與信任，「我認為連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人」。

巫女昨在臉書發文指出，有次結束選戰工作，自己搭陳柏惟便車，司機先送陳回家，然後再送她回家，陳特意起身靠向自己的位置，然後用左臉蹭了自己的右臉，並且在耳邊用氣音說「掰掰」。

女志工再指，陳柏惟去年錄完節目回台中的路上，先是問她「有沒有興趣要去學按摩？」她回答「沒有」後，陳就說「難怪妳單身」、「會按摩的女生很加分欸」，她再問「怎樣加分？」只見對方欲言又止，又說「妳哪天想學按摩再跟我說啦，我幫妳出錢讓妳去學」。

陳柏惟接著問「台灣的代理孕母合法了嗎？」她回答「還沒吧」，陳就說「等我哪天想生小孩再問妳」，她回應「問我幹嘛」，陳最後才說出「找妳當我的代理孕母啊」。

女網友指控，撇除上述兩件記得明確發生時間與背景的事件，陳柏惟在偶然的閒聊中，總是會迸出幾句略帶性暗示的話語，包括「走啊！汽車旅館啊！敢不敢！」、「對欸，我都忘了妳告人性騷擾很有經驗」。

陳柏惟表示，「為此我感到相當抱歉，希望能獲得她的諒解，無論我是否有這樣的動機，造成不舒服是事實」；陳強調，不管是該名女志工，還是社會各界與親友，因此受到連累與傷害者，感到非常抱歉。

性騷擾 陳柏惟 汽車旅館 代理孕母 台灣基進

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