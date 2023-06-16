台南市府官員被控性騷人妻 黃偉哲：啟動調查

台南市府某局處官員及男警官均遭控涉性騷。某局處已婚官員去年涉嫌性騷女員工，發送「可以抱一下多好」、「想你」等曖昧訊息，女員工丈夫質問官員，官員竟稱「對女同事都這樣」，市長黃偉哲表示將啟動性平調查。另台南市警局林姓警官涉性騷擾及跟蹤女房仲，市警局指已報市府核准記兩大過免職。

市議員曾之婕昨在議場質詢出示女員工與官員對話內容，指此起性騷案就發生在台南市政府內，官員傳訊女員工內容竟是「可以抱一下多好」、「想妳，愈晚愈想」等字句。女員工丈夫也在網路爆料稱，妻子坦承是長官所寫的內容，但因擔心影響工作才不敢聲張，後來他找對方理論，官員竟稱「只是公事上的聊天，對其他女同事都這樣」，懷疑有更多員工也被騷擾。

台南市府回應，對性騷擾零容忍，被指涉性騷的局處已啟動性騷擾申訴評議委員會，立即展開調查，將外聘專家學者及局處人員組專案小組進行訪談調查，調查結果送交性騷擾申評會評議。

此外，台南市警局二線三星林姓警官傳出涉性騷擾及跟蹤騷擾女房仲，據了解，林姓警官以約賣房子為由，要求女房仲陪唱歌，後續還不斷傳「含稅」等訊息騷擾，女房仲不堪其擾向警方報案，警局依法將林移送法辦，法官裁定交保。

曾之婕質疑，市警局已報市府核准記兩大過免職，但該名警官仍在上班，要求警局不能讓害群之馬繼續留在警界。

警察局長廖宗山表示，市警局已經報請市府核予記二大過免職，警察局考紀委員會已經通過，但是要再報市府考紀委員會審查，已經報請警政署先依職權給予停職，目前仍在進行程序中，尚無法開除該名警官，市警局會加強保護女房仲的人身安全。