立院7月加開臨時會 送審性平法案

行政院承諾會在7月中送性平相關修法到立法院！行政院發言人林子倫15日宣布，由於立法院將在7月召開臨時會，處理性平法案，行政院會在7月14日前將法案送到立法院，目前修法方向會聚焦總統蔡英文所提，訂定性騷擾樣態指引、檢討外部機制與跨部會機制等3大面向。

盼7月底通過性平法案

有記者詢問性平法案的修法進度，林子倫表示，各部會都還在研議中，但因立法院將在7月加開臨時會處理性平法案，且希望在7月底前通過，因此會在7月中將法案送到立法院，時間應該會落在7月13日的行政院會。

行政院長陳建仁15日也在院會裁示說，性平是相當重要議題，近日行政院會將邀請性平專家向部會首長演講，也請各部會加強宣導、具體落實性平觀念。林子倫也補充說，相關修法方向會朝向總統蔡英文所提出的，包括訂定性騷擾樣態指引、檢討外部機制與跨部會機制等3大面向。

立院加開兩次臨時會

立法院近日通過加開兩次臨時會，一是在6月14日到21日處理大法官提名，另外則是在7月中處理性平法案，各立法院黨團在朝野協商中，要求各黨團、委員及行政院於7月14日前提出性騷擾防治相關法律修正案，供臨時會進行審議。

各黨團也決議，立法院將會在第2次臨時會期間，邀請陳建仁率相關部會首長，就性騷擾防治相關事宜至立法院進行專案報告並備質詢；這些法案不受黨團協商期1個月的限制，於7月底完成立法程序。

朝野協商時，民進黨立院總召柯建銘說，統提名大法官，並沒有如有些人所稱破壞憲政體制的問題，他呼籲第1次臨時會先處理大法官人事同意權案。性平三法等相關法制，於第2次臨時會再來處理，會有充裕時間讓各黨提出修法版本，把問題爬梳清楚，也將社會、團體、專家的意見納入。

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