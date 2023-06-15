傅崐萁遭控性騷 朱立倫：性平及考紀單位處理 尊重程序及證據
國民黨立委傅崐萁被媒體人董成瑜指控曾在餐敘中性騷擾，昨當時擔任壹週刊記者的臉書粉專「對我說髒話」版主發文說，有看見董成瑜將在身邊的傅崐萁推開。國民黨主席朱立倫今受訪時表示，現在交給性平委員會和考紀會處理，一切尊重程序及證據。
朱立倫今在台北出席中華民國消防退休人員協會總會會員大會，被問到是否有和傅崐萁聯絡，朱立倫表示，傅崐萁本來就是重要黨員，很多活動都有見到。
有媒體問到國民黨立委陳雪生被判決性騷擾，綠營批評國民黨雙重標準。朱立倫表示，尊重司法，也尊重申訴委員會與考紀會最後決定。
此外，媒體也問到鴻海創辦人郭台銘稱要找美國在台協會（AIT）處長孫曉雅討論和平宣言。朱立倫則回應表示，郭台銘對兩岸和平的重視大家都佩服，他也相信郭台銘是藍軍重要資產，最後一定會如郭台銘所說，全力支持國民黨總統參選人侯友宜、支持國民黨的參選人。
有媒體也問，有人稱接管選務接著會「換侯」，朱立倫則說，如果這是電影情節，他尊重編劇，但跟事實完全不符。
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