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忘了性騷卻記得十年前紅包包多少 陳乃瑜受訪哽咽：朱凱翔套路都沒變

陳芳盈掛病號發文「三問朱凱翔」 明赴台北開記者會

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣議員陳芳盈。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣議員陳芳盈。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣議會正逢總質詢，女議員陳芳盈這2天因為身體不適在醫院休養治療，不過對於日前她在臉書上揭發曾遭「C名嘴」朱凱翔性騷擾，連日來也有幾位受害者陸續投書指控，陳芳盈今天下午又在臉書上寫下400字文字「三問朱凱翔」，表明明天將在台北親自召開記者會說明，希望會前能得到他的答案。

陳芳盈的貼文表示，她「三問」朱凱翔：1.朱凱翔性騷我，說「我忘了」，難道，你性騷Z女、A女也是「喝醉了，我忘了」嗎？」2.你出來否認陳乃瑜的指控，那Z女、A女呢？你要否認嗎？我說歡迎你提告，請問你要告還是不告？3.被你形容「噁心到不行」的朱學恒宣布無限期退出公眾活動，不開直播、不上政論；比朱學恒噁心100倍的你，何時宣布退出公眾活動，退出直播、不上政論？

另，陳芳盈也提出「一問」朱凱翔的朋友，「你們何時有黃揚明的勇氣，站出來宣示「不上朱凱翔的節目、不與朱凱翔同台」？」她指出，明天會北上台北召開記者會親自說明，希望在記者會之前，朱凱翔及其朋友能回答問題。

雲林女議員陳芳盈今天下午在臉書上「三問朱凱翔」，希望明天在台北召開記者會之前能得到他的答案。記者陳苡葳／翻攝
雲林女議員陳芳盈今天下午在臉書上「三問朱凱翔」，希望明天在台北召開記者會之前能得到他的答案。記者陳苡葳／翻攝

性騷擾 陳芳盈 朱凱翔

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