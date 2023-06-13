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歌手黃連煜捲入MeToo醜聞 講客廣播電台要求卸主持棒
台灣MeToo運動延燒，金曲歌手黃連煜也被影射是性侵加害者。客家公共傳播基金會今天發出聲明表示，昨(12)日召開臨時董事會，決議要求貳樓音樂工作室更換講客廣播電台主持人，並啟動性平機制對此案進行了解。
客家公共傳播基金會表示，轄下講客廣播電台自今年三月起委託貳樓音樂工作室製作廣播節目，並由黃連煜先生擔任節目主持人，該節目合約至今年12月31日為止。
近日傳出黃連煜先生相關爭議事件，事件真相尚待釐清。客家公共傳播基金會昨日召開臨時董事會，決議要求貳樓音樂工作室更換主持人，並啟動性平機制對此案進行瞭解。
客傳會董事會對該女性有勇氣說出自身遭遇，感到沈痛與不捨，若當事人有需要任何協助，客傳會願在權責範圍內做到最好的協助。對於黃連煜先生在講客廣播電台的節目，將待司法調查等相關程序釐清真相後，再決定後續是否繼續合作。
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