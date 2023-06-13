歌手黃連煜捲入MeToo醜聞 講客廣播電台要求卸主持棒

隨著社群媒體中愈來愈多的「#MeToo」性騷擾案件曝光，被害人分享的創痛經驗可能也會激起人們心中的不適與難受。未曾有過類似經驗者，可能震驚於加害者的不堪手法，也會擔心身邊親友可能有類似遭遇；而曾有被性騷經驗者更可能會被這些資訊喚起沉重痛苦的創傷記憶。共感、同苦、憤怒、傷心......，這些都可能是人們大量接觸性騷擾案情後的普遍感受。

2023-06-13 14:25