鍾沛君控朱學恒性騷「殺他個措手不及」？ 媒體人：他才是真正狠角色

名嘴朱學恒性騷擾風波延燒至今，除了向受害者台北市議員鍾沛君及社會大眾道歉，更無限期停止公眾活動，甚至到北檢「告發自己」，資深媒體人莎莉夫人昨（12）日跳出來說話，表示真正的狠人並非鍾沛君，而是朱學恒，引發網友熱議。

粉專《莎莉夫人的工作生活札記》貼文指出，看到有網路留言說鍾沛君是狠角色，選擇朱學恒正在直播的當下，在臉書公布對方強吻她的往事，「殺他個措手不及」、「擺明遲早會轟殺朱學恒」。但她認為鍾沛君是非常勇敢，絕不是「狠角色」，因為真正狠的人是朱學恒。

名嘴朱學恒性騷擾風波，無限期停止公眾活動，甚至到北檢「告發自己」。圖／聯合報系資料照片

莎莉夫人指出，一如鍾沛君所言：「他怎麼敢？他怎麼好意思？」一個強摟強吻還狂妄地說：「反正妳明天也不會記得」的人，竟然正義凜然地和被強吻的鍾沛君同台，痛批別人性騷擾不要臉。依照朱學恒之前的道歉切結書，他必須「盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」，但他上節目前就知道鍾沛君會擔任評論員，卻沒有迴避同台，朱學恒自毀承諾在先。

莎莉夫人續指，有人會說，如果出席來賓都知道名單、清楚有誰會同台講評，為什麼鍾沛君不迴避？但奇怪了，為何是鍾沛君要迴避？該主動退掉通告的、應該是朱學恒，因為他立過切結書、做過保證要盡一切可能遠離鍾沛君。

莎莉夫人表示，鍾沛君說出自己的經歷，讓朱學恒社會性死亡是應該的，因為朱學恒的舉措讓被他侵犯的女性「社會性生存」痛苦。有些人會勸被性騷擾的人，不要張揚、低調度日，這樣對「大家」都好，「何苦讓自己被別人側目？何必毀了他人(性騷犯）前途？」但她認為，事情不能就這樣算了，這些人在對他人起心動念、進行言語及行為騷擾時，已經在自毀前程了，他們都不顧及自己的前途名聲，大家又何必替他們的未來著想？

莎莉夫人說，過去和鍾沛君共事過，看著她展現對記者工作的熱情，從基層做起一直到主播，原本她從模特兒轉行，主管還擔心她會吃不了苦，但鍾沛君沒有喊苦也沒有退縮，「她知道自己的使命，奮力向著目標前進。我欣賞知道自己是誰，又努力活出自己想要的樣貌的女性」，很佩服鍾沛君修復自我後，成為自己的光，也成為其他性騷擾受害者的光，她和其他站出來為自己發聲的人一樣，她們不是「狠角色」，而是勇敢又努力生活的人。