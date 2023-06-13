朱學恒告發自己 苗博雅：玩弄法律再次傷害鍾沛君

名嘴朱學恒遭控強摟強吻台北市議員鍾沛君，朱學恒主動向北檢告發此案。台北市議員苗博雅今天說，朱學恒告發但不自首是欺騙大眾、玩弄法律的險惡方式，對鍾沛君是二度傷害。

國民黨台北市議員鍾沛君8日揭露去年曾被朱學恒強吻事件，她昨天下午首度現身並在台北市議會開記者會說明，但朱學恒在記者會前透過臉書（Facebook）發文，自己主動向台北地檢署告發此案，願承擔所有後果及法律責任。

社會民主黨籍台北市議員苗博雅今天在議會接受聯訪時說，朱學恒以「告發自己卻不自首」，就是欺騙大眾，擺出好像後悔、懺悔方式，卻透過法律程序，讓鍾沛君進法庭，且鍾沛君要再次描述先前被性騷擾過程，是二度傷害。

苗博雅指出，朱學恒臉書發文其實埋伏筆，稱由檢方還原事實，言下之意就是不認為鍾沛君提到是事實，若朱學恒不自首，要由檢方傳喚鍾沛君，由鍾沛君負舉證責任，且朱學恒還可否認犯行，以「告發自己卻不自首」是險惡方式。

苗博雅表示，若朱學恒願意為過去行為負責，應對所有被害人道歉，且誠懇交代先前行為，但朱學恒採告發自己卻不自首就是玩弄法律，且關鍵點是未坦承過去的人事時地物。

苗博雅說，朱學恒行為是要讓被害人上法庭，由被害人舉證，對被害人是二度傷害，朱學恒是社會名人且有影響力，卻不願為過去行為負責，被害人只是盼得到誠懇道歉及希望加害人要負起責任。

此外，媒體詢問是否會與綠營協調投入2024台北市大安區立委選舉，苗博雅表示，這2天結果會出爐，再跟外界報告，其他政黨協調過程都尊重。