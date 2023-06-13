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性平三法修法 7月加開臨會
立法院長游錫堃昨天主持朝野協商，明起召開第一次臨時會處理大法官人事同意權，並請行政院七月十四日前提出性平三法修法草案，供第二次臨時會審議，屆時將邀請行政院長陳建仁赴立法院專案報告並備詢，力拚七月底前完成修法。
行政院發言人林子倫表示，陳揆指示各部會就「明定性騷擾指引」、「建立更健全、有效及可信賴的申訴制度」及「跨部會檢討性平法規」等三面向研議，政府將盡速提出修正草案送立院審議，至盼及早完善法規與制度，達成事前積極預防、事後妥善保護的目標。
朝野共識性平相關法案不受黨團協商期一個月限制，力拚七月底完成立法程序。民進黨團總召柯建銘說，要修的可能不只三法。民進黨立委范雲等人昨指台灣性騷擾相關法制不健全，將整合專家與婦團意見，提出草案即刻修法。
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