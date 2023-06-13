朱凱翔被控性騷道歉 女議員：空洞敷衍

名嘴朱凱翔被雲林女議員陳芳盈臉書貼文指控，去年元月一場飯局後幾杯黃湯下肚，兩度當眾對她開黃腔，不堪人耳，她隱忍一年多，最近朱學恒性騷爆發，朱凱翔竟上節目評論，她無法忍受。朱昨天下午在臉書道歉，陳芳盈則再貼文，拒絕對方空洞敷衍的道歉。

陳芳盈在臉書指控「C名嘴」對她性騷過程，並說如果等不到公開道歉，會勇敢公布C名嘴名字，朱凱翔從媒體報導得知後，昨天傍晚透過臉書公開向陳道歉。

陳芳盈昨晚再度臉書發話，說這個道歉總合來說就是九個字「喝醉了，不記得，對不起」，也是性騷擾者最常用藉口。她不感意外，「我不是唯一被朱凱翔騷擾的人」，更不是第一個被朱凱翔騷擾的人。

陳芳盈說，朱凱翔是騷擾女生慣犯，她貼文後留言受害者一一浮現，有的受害者輾轉感謝她勇敢伸張正義，也有當事人在臉書留言「親身經歷才會知道他有多惡心。」

陳芳盈說，她隱忍一年多，讓她炸裂的是朱凱翔聲援鍾沛君，痛批朱學恒「惡心到不行」，她看了像被五雷轟頂，腦袋嗡嗡作響「你憑什麼，你比朱學恒惡心一百倍！」至少朱學恒還有羞恥心，宣布關閉直播、不上政論節目。

陳芳盈也貼文還原去年一月十一日事發經過，強調要的不是朱凱翔空洞敷衍的道歉，朱的道歉根本不重要。她要拜託還在上朱凱翔節目的政治人物和媒體評論人，想想過去被朱凱翔傷害的女性，「不要因為你們的漠視甚至助長朱凱翔的影響力」，製造出更多被朱凱翔騷擾的女性。