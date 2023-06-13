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前助理控遭襲胸被漠視 陳其邁道歉：事實有出入

聯合報／ 記者徐如宜楊適群王慧瑛／高雄報導

高雄市長陳其邁擔任立委時某國會女助理，網路貼文控訴廿多年前南下為陳助選時，遭陌生男子性騷擾導致摔傷，陳卻漠視犯罪事件帶給她的強大傷害，「暖男」形象全是假，批陳欠她一個道歉；陳其邁昨表示作為受害者當時的老闆，非常自責並道歉，心情感同身受，但稱當事人所敘述內容與事實有出入。貼文者昨天晚間已刪文。

貼文者指出，當時所有助理住在高雄服務處洪姓女助理家，離競選總部有段距離，她騎單車通勤，有一天晚上下班途中，遭一騎機車男子抓右胸並撞倒在地，因天色暗未能記下對方車號，事後精神狀況陷入泥沼，好多年一直在這種陰暗情緒中無法自拔，也造成兩性相處很大困難。

她說，當時「立委」向母親說「要休養多久都沒關係，薪水照給，身體完全康復後再回來上班」，但兩周後接到鄭姓助理電話「委員要妳辦離職手續」，致電委員卻被冷冰冰回說「好幾個助理都希望妳離職」；鄭姓助理後來還致電「委員說這個月薪水誤撥了，請妳歸還」。

貼文引發網友論戰，當事人再貼文指「他雖不是加害人，卻漠視犯罪事件帶給我的強大傷害」，還落井下石，狠心將為他賣命的助理當衛生紙用完即丟。她希望透過「說出來」，能夠撫慰當年受傷的靈魂。文未點名「陳其邁，你欠我一個道歉。」

陳其邁表示此事是廿五年前的事，大家都覺得遺憾，作為她當時的老闆非常自責並道歉，這種心情到現在仍一樣，對當事人心情感同身受，非常抱歉。

陳其邁說，事發時除協助就醫、後續處理，助理護送回家，對方休息兩個多月，因有些工作狀況才辦理離職，並非兩周。

當時任職陳其邁立委辦公室的助理和工讀生表示，發文內容和事實有很大出入，不存在所謂不指派工作及冷暴力逼迫離職情事。

性騷擾 陳其邁

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