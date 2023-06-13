執行長蔡中岳涉性騷 地球公民基金會解聘調查

地球公民基金會執行長蔡中岳因涉性騷擾疑雲，基金會今天晚間宣布解聘，並邀請3名來自性平與法律領域的外部專家，組成「獨立調查小組」，調查不會因爲解聘而停止。

地球公民基金會今天晚間在臉書發文，說明性騷事件的後續處理措施。

基金會指出，針對近日陸續傳出多起對蔡中岳的性騷指控，雖然事件仍尚待釐清，但基於當事人感受到的痛苦，以及基金會過去沒有及早建立相關制度，而無法快速回應當事人及社會期待，造成當事人、支持者和各界失望，深切自省並檢討改善。

基金會宣布，即日起解聘蔡中岳，因涉及多件性騷擾事件，縱使詳情仍待調查，但明顯已有道德倫理方面疑慮，對外已無法、不宜行使代表基金會職務；為此，地球公民董監事會依照相關勞動法規及契約等規定，做成立即中止蔡中岳一切職務的決議。

基金會強調，調查並不會因解聘而停止；而蔡中岳也已經以書面保證會持續配合調查。

此外，針對3件公開的性騷指控（其中一件有寄送至地球公民的申訴信箱），基金會已依會內訂定的「性騷擾防治措施及申訴處理要點」，由「性騷擾申訴處理委員會」啟動性平機制，完成邀請3名來自性平與法律領域的外部專家組成「獨立調查小組」，期盡速展開調查。

基金會承諾，不涉入及干預調查過程，任何最新的處理進度，也將在保護當事人隱私、確保調查獨立與公正性前提下，對外公開更新進度。

基金會指出，調查的目的，除了奠基事實做出適當的處分，更重要的是在透過釐清事件的過程中，去接住被害人、修復組織內的信任關係，並作為檢視組織錯誤，進一步反省與改變的重要參考依據。