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中時副總編輯劉永嘉遭控性騷擾 中時：停職調查

中央社／ 台北12日電
金鐘編劇鄭心媚日前在臉書自述在「中國時報」擔任記者期間遭到現任副總編輯劉永嘉性騷擾，今天也有其他媒體記者自揭曾被襲胸。「中國時報」今天表示，劉永嘉已經停職調查中。 情境示意圖。圖／Ingimage
金鐘編劇鄭心媚日前在臉書自述在「中國時報」擔任記者期間遭到現任副總編輯劉永嘉性騷擾，今天也有其他媒體記者自揭曾被襲胸。「中國時報」今天表示，劉永嘉已經停職調查中。 情境示意圖。圖／Ingimage

金鐘編劇鄭心媚日前在臉書自述在「中國時報」擔任記者期間遭到現任副總編輯劉永嘉性騷擾，今天也有其他媒體記者自揭曾被襲胸。「中國時報」今天表示，劉永嘉已經停職調查中。

鄭心媚日前在臉書發文表示，2004、2005年任職「中國時報」期間被劉永嘉性騷擾，之後才知道整組女同事都有同樣遭遇。

「聯合報」今天報導，劉永嘉常以聚餐名義邀約女記者，並在酒後伸出鹹豬手，曾在現場的記者表示，劉永嘉見到某桌多是年輕女孩和少婦，就不斷靠近摸手或是摟肩；另一名受害者稱在「中國時報」任職時，跟劉永嘉一起搭計程車時，被劉永嘉強吻。

報導指出，劉永嘉也曾騷擾「聯合報」記者，有受害者表示，他曾經把手伸到受害者的領口內襲胸，受害者迅速揮開對方後便發抖著回家，多年來要回憶當時狀況，都要克制自己不發抖才能敘述經過。

「中國時報」今天回覆中央社記者表示，劉永嘉已經停職調查中。

性騷擾 鹹豬手

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