朱學恒告發自己 北檢：依規定分「他字案」偵辦

中國國民黨籍台北市議員鍾沛君日前指稱被朱學恒無預警抱住強吻。朱學恒今天到台北地檢署遞刑事告發狀，請檢方調查，還原真相。北檢表示已收到案件，將依規定分他字案偵辦。

鍾沛君日前在社群網站臉書Facebook表示，去年8月朱學恒邀約晚餐，她找1名女性友人一起赴會，餐敘尾聲時，友人丈夫接友人離開後，坐在她對面的朱學恒立刻站起身，繞過餐桌，「往坐著的我走過來，毫無預警的抱住我強吻」，還說「反正妳明天也不會記得」。

朱學恒回應表示，當天喝到斷片，完全不清楚後續發生的事，「我想我沒有辦法否認」鍾沛君的指控；當時曾寫道歉書，「我想我的確犯了錯」，願接受後續相關法律流程。

朱學恒今天下午在臉書發文表示「今日上午我主動對台北地檢署告發本案」，並貼出刑事告發狀照片。

告發狀指出，鍾沛君於臉書所披露的事件，他身為公眾人物，當負起所有應負之責任。「本人願主動面對司法調查，祈藉由鈞署之偵查，早日還原事實，平息社會紛爭，及對受害人做出適當之補償，故依法提起對自己之告發」。

北檢證實已收受相關案件，將依規定分他字案偵辦。