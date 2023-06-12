游淑慧也爆遭2次性騷「拉手硬逼喝酒」投訴後僅調職換人騷擾

國民黨議員鍾沛君上周臉書爆出遭名嘴朱學恒性騷擾，鍾今下午赴議會總質詢，也首度現身說明。同一個質詢組的國民黨北市議員游淑慧今天也在議場自爆兩度遭性騷的經歷，一次是遭調查局調查員騷擾，「拉著我的手、硬逼我喝酒不放」；另一次遭到公園處人員騷擾，兩次她都申訴，但該單位卻都只是調離現職，質疑這樣的做法，只是讓加害人「換地方、換人騷擾而已。」

台北市議員游淑慧今天在總質詢時，以自身的經歷質詢市長蔣萬安，每次遇到性騷事件，單位的處理方式都只是將加害人調離單位，但都沒有真正解決問題。

游淑慧自爆，她2018年當選議員後，在一場餐會被調查局基層調查員騷擾「拉著我的手，硬逼我喝酒不放」，事後她馬上跟所屬單位申訴，結果調查局的做法是將該員調離單位、調離區域，不過兩年後，該員性騷擾別人，甚至性侵未遂被判刑。

游說，另外一次經歷是會勘時，被公園處人員「邊講話、邊動手推我，邊開玩笑邊推我肩膀」，還當著里長、助理的面推好幾次說「你怎麼這麼嚴肅？會勘怎麼這麼嚴肅」，游說，這個動作讓她很不舒服，不過公園處的作法，也只是將該人員調離原單位，不過卻是南港調到內湖，游說，當她再看到這個人時，直覺是退後三不。

游淑慧說，這是她當選後發生的經歷，但當有能力反擊的女生都遭受性騷擾，對於其他同事、弱勢女性，不會動手嗎？而且每次的作法都只是調單位、只是換地方、換人騷擾而已，性騷擾處理用懲處、調單位，根本無法解決問題。