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直播／控訴「朱學恒性騷強吻」 鍾沛君下午開記者會

聯合新聞網／ 綜合報導

台北市議員鍾沛君日前在臉書爆料，遭網路評論家朱學恒二度強吻，貼文一出引發軒然大波，朱學恒YouTube頻道也更名為「即日起無限期停止公眾活動」，鍾沛君今天下午2點10分開記者會說明。

鍾沛君8日指控朱學恒，在去年8月一場飯局中兩度強吻她，甚至說出「反正妳明天也不會記得。」事後朱在鍾的男友、委任律師面前立下切結書；朱學恒來也在直播中坦承，自己當初喝到「斷片」什麼都不記得，對鍾沛君指控坦承的確犯錯，會面對一切的後果，向鍾沛君和所有社會大眾道歉。

鍾沛君表示，下午2點10分召開記者會，除了對於詐騙集團冒用她的身分，她已於10日報案，將針對細節說明外，並對時事議題進行回應。

台北市議員鍾沛君（右圖）控訴，曾在一場飯局遭到朱學恒（左圖）強吻，朱學恒昨針對此事道歉。圖／聯合報資料照、翻攝自鍾沛君臉書
台北市議員鍾沛君（右圖）控訴，曾在一場飯局遭到朱學恒（左圖）強吻，朱學恒昨針對此事道歉。圖／聯合報資料照、翻攝自鍾沛君臉書

性騷擾 朱學恒 鍾沛君 記者會

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