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女控遭波蘭駐台人員性侵

聯合報／ 記者丘采薇陳熙文／台北報導
一名女子10日晚間發文控訴去年曾遭時任波蘭駐台辦事處副處長李波性侵，但全案經檢方調查，做出不起訴處分。圖為示意圖，非本人。圖／本報資料照片
一名女子10日晚間發文控訴去年曾遭時任波蘭駐台辦事處副處長李波性侵，但全案經檢方調查，做出不起訴處分。圖為示意圖，非本人。圖／本報資料照片

台灣「#MeToo」持續延燒，一名女子前天在臉書公開發文，控訴去年曾遭時任波蘭駐台辦事處副處長李波（Bartosz Ryś）性侵。但全案經檢方調查，做出不起訴處分。外交部昨表示，尊重檢方調查後的相關結果；若日後需執行跨國司法作為，將積極協助配合。

該女指出，去年九月，她剛回國兩周，遭李波在其家中性侵兩次，她當下一直說「不要，住手，拜託，請你停止」，但對方突然變成一個她不認得的人。事發後李波像沒事一樣聯絡她。後來她決定提告，但承辦檢察官在過程中質疑她為何不告訴家人等。

在女子臉書發文後，李波十日深夜透過推特回應，指該案經檢方認定指控不成立，並反指女子要求新台幣二百五十萬元和解條件以交換撤回指控。但該女隨後抨擊李波「說謊」。

外交部表示，去年十一月接獲北市警察局婦幼隊通報，有國人報案提告歐洲某駐台人員涉嫌性侵；檢方就案件進行調查後，作出不起訴處分。

至於我國駐菲前代表徐佩勇被爆性騷菲律賓籍女祕書，外交部昨表示，當事人因有顧慮，未表達申訴意願。不過，外交部也表示，事涉紀律，仍將嚴正處理、主動行政調查，也將提交考績會議處。

性騷擾 性侵 李波 波蘭 MeToo

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