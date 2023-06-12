性騷零容忍 勞部將訂申訴指引

台灣「#MeToo」運動如野火燎原。勞動部長許銘春昨表示，勞動部對於性騷擾行為「零容忍」，本周開始會針對法令不足部分展開補強，並和各相關部會合作，針對申訴制度建立指引，讓受害者勇於尋求協助。台灣師範大學大眾傳播研究所則在臉書發起「不要沉默」連署，已逾三百名傳播學界師生參與連署。

許銘春昨出席活動時，被問及近日社會高度關注的性騷擾議題，她表示，勞動部本周起，會密集針對相關法令不足部分補強，如性騷處理機制中雇主角色的問題。她指出，性騷擾事件中，行為人可能不知道其行為對被害人的嚴重傷害，勞動部將跟相關部會討論，建立性騷擾的相關指引，也希望建立可信賴的申訴機制，讓被害人勇於尋求協助。

台師大大眾傳播所則發起「不要沉默」連署，三項呼籲包含強化職場的性平申訴機制、深化傳播教育場域的性平概念及討論、因事制宜的法規制定與監督。

大傳所表示，傳播影視、媒體、自媒體、藝文、音樂等行業的雇主及機構，應落實職場裡的性別平等，明確建立更友善的申訴機制，勿檢討受害人，並妥善宣導與保護申訴者。另也呼籲，傳播、媒體、資訊科技領域的大專院校工作者，將性平、職場安全議題與法規納入專業學習與討論。

大傳所指出，目前中央及行政主管機關都已針對性別平等積極立法或成立專案小組，但應檢討現行機制是否友善、足夠保護，或能否運行正常；性別平等意識不應淪為一種口號，在性別平等這條路上，沒有人是局外人。

至於行政院拋出性平三法列為立法院下會期優先法案，但草案最快八月底才會送進立法院，來不及在六月臨時會處理。國民黨立院黨團書記長謝衣鳯批評，「立法院是行政院的立法局嗎？」立法院今天將舉行朝野協商，討論臨時會議程，國民黨團主張臨時會就將性平三法的修法列入優先討論議程，依個別立委版本來討論。民進黨團幹事長鄭運鵬回應，黨團已預期會有很多立委、黨團版本會在臨時會提出，可在今協商時討論如何併案修法。