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國中師性騷疑吃案 新北教育局要罰

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市板橋區某國中7年級女班長，疑似遭該校生教組謝姓組長言語性騷擾，卻被教務處吃案。圖為該校一景，本報資料照
新北市板橋區某國中7年級女班長，疑似遭該校生教組謝姓組長言語性騷擾，卻被教務處吃案。圖為該校一景，本報資料照

性騷擾事件頻傳，新北市板橋區某國中7年級女班長，疑遭該校謝姓生教組長言語性騷擾，卻被教務處吃案。新北教育局說，學校通報確有延遲，校方已先將謝調離現職，教育局將根據結果審議考核、裁處罰鍰，最高可罰15萬元。

據了解，新北市板橋區某國中7年級女班長外型亮麗，人緣極佳。謝姓代理教師卻疑似對女班長言語性騷擾，包括要求女班長脫口罩給他看、作業指定由她轉交，好增加相處時間。女班長不堪其擾，甚至心生恐懼，向導師求助。

導師隨後協助向教務主任申訴，卻疑似遭吃案，校方並未召開性平會；班導擔心會出事，轉向輔導室申訴，校方才得知。

新北教育局說，學校在通報確有延遲，教育局已請學校依性平法將相關人員移送學校考核會處理，並將結果函送教育局審議考核及裁處罰鍰，將依性別平等教育法開罰，可能處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

教育局表示，校方5月25日開性平會，目前正進行調查性平案件以釐清事實，將秉持保護學生之立場，依法嚴格要求學校確實依照程序查察，若查證屬實，絕不寬貸。

性騷擾 口罩 性平法

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