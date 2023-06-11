快訊

星巴克「買一送一」回來了！ 星冰樂、焦糖瑪奇朵都入列

賈新興：聖嬰現象萌芽中 冬季有逾7成機率

被爆涉性騷 時力劉仕傑道歉：未來不再從事政治事務

朱學恒一週連爆兩件不尊重女性事件！網友怎麼討論他

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
名嘴朱學恒涉嫌性騷擾台北市議員鍾沛君，引起譁然。本報資料照片
名嘴朱學恒涉嫌性騷擾台北市議員鍾沛君，引起譁然。本報資料照片

image source：YouTube/即日起無限期停止公眾活動

文/陳宣懿

台北市議員鍾沛君8日指控政治評論員朱學恒性騷擾，對此，朱學恒雖隨即發文道歉承認他的確犯錯，也會面對一切的後果。但網友卻發現朱學恒將「向所有被我冒犯的人道歉」字眼，改成「向鍾沛君議員和社會大眾道歉」，質疑受害不只一人，「到底冒犯了多少人？」鍾沛君也說「我不是唯一被朱學恒強摟強吻的人！」

鍾沛君9日表示，「目前沒有更多的資訊可以提供給大家。請給我一點時間，今天排開工作，計畫跟家人相處，謝謝所有的鼓勵與指教，我會整理好心情恢復工作，絕不會懈怠自己做為市議員的責任。」

朱學恒被控訴性騷「強吻、摟抱」　單日聲量破2.5萬

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/06/02～2023/06/08）統計調查，朱學恒近一週的網路聲量共出現兩個高點。聲量最高點出現在6月8日，共2萬6,919筆討論。當天鍾沛君指出朱學恒曾對她性騷擾，無預警抱住她「強吻」不只一次，而如今朱學恒還義正辭嚴地痛批性騷，鍾沛君嗆「他怎麼敢？他怎麼好意思？」。對此，朱學恒道歉並稱即日起無限期停止公眾活動。另一個聲量高點出現在6月4日，共2,640筆討論。朱學恒日前在節目上直言「于美人奶也沒有比較小」，這句話被網友怒轟「是不當言論」。對此，朱學恒當天向于美人致歉，而于美人除了坦然接受，還幫忙緩頰，認為朱學恒應該沒有任何惡意。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

朱學恒近三日熱門關鍵字　「性騷擾、鍾沛君、道歉」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/06/07～2023/06/09中午12點）統計調查，朱學恒近三日的網路熱門關鍵字，出現性騷案發展有關的「性騷擾、鍾沛君、斷片、道歉」以及鍾沛君發文控訴遭性騷擾的細節相關字詞「強吻、撇過頭、摟抱、肆無忌憚」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月02日至2023年06月09日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『朱學恒』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

延伸閱讀

劉仕傑自稱范雲愛徒遭控「解皮帶摸私處」後神隱　時力道歉喊話：出來說明

盧秀燕自爆也是性騷受害者！喊話「姐姐妹妹用勇敢面對　不需忍氣吞聲」

鍾沛君控訴二度遭強吻 朱學恒認了喝到斷片：我的確犯錯

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

性騷擾

延伸閱讀

冒充鍾沛君放投資廣告 許淑華批：利用詐騙二度傷害

遭朱學恒性騷！網驚覺鍾沛君「爆料時間點」藏玄機：是個狠角色

朱學恒強吻鍾沛君！郭鬼鬼揭他「私下一面」：想去現場揍他

徐巧芯收反諷花束喊告 游淑慧：送花的或許是熟面孔

相關新聞

呂秋遠曝19歲女遭藝術家性騷擾 喊話促公開道歉

台灣掀起「#MeToo」浪潮。律師呂秋遠在臉書為一名疑似遭到某藝術家性騷擾的19歲女性發聲，他指出，一連串的Me too...

「從沒原諒過伸手的狼」 民眾黨前發言人徐千晴曝遭長官性騷

台灣版#MeToo事件近日持續延燒，6月甫接任新竹市政府發言人的徐千晴今晚在臉書發文，透露去年2月才剛到民眾黨擔任發言人...

否認摟抱強吻女秘書 駐菲前代表要告爆料者

我國駐菲前代表徐佩勇被控任職期間性騷菲籍女秘書，徐佩勇昨由委任律師代發聲明表示，對言詞上有令女秘書感到不舒服之處，深感懊...

朱學恒一週連爆兩件不尊重女性事件！網友怎麼討論他

朱學恒雖隨即發文道歉承認他的確犯錯，也會面對一切的後果。但網友卻發現朱學恒將「向所有被我冒犯的人道歉」字眼，改成「向鍾沛君議員和社會大眾道歉」，質疑受害不只一人，「到底冒犯了多少人？」

被爆涉性騷 時力劉仕傑道歉：未來不再從事政治事務

針對時代力量黨員劉仕傑被爆涉嫌性騷擾，他深夜在臉書發文道歉，他表示，對於過去的不成熟，忽略他人主觀感受及不慎造成的傷害，...

性平三法修法 藍籲臨時會處理

六月一日民進黨前女黨工控訴遭性騷後，台版「#MeToo」風暴蔓延，行政院近來拋出性平三法將列下會期優先法案，但草案最快八...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦