否認摟抱強吻女秘書 駐菲前代表要告爆料者

我國駐菲前代表徐佩勇被控任職期間性騷菲籍女秘書，徐佩勇昨由委任律師代發聲明表示，對言詞上有令女秘書感到不舒服之處，深感懊悔及歉疚，但徐強調，未如網路爆料所言對女秘書摟抱、強吻等，將對爆料人士提告。對此國民黨立委批評，「這是很惡質的加害者心態」，外交部也應出面說明，並公布行政調查結果。

外交部針對徐佩勇被控性騷案，已將徐佩勇解職並調部，現正進行調查。徐佩勇昨由委任律師顏文正代發聲明表示，確曾在口頭言詞上有令女秘書感到不舒服之處，事後徐佩勇間接得知女秘書有不舒服之感覺後，深感懊悔及歉疚，即請主管性平事務同仁與女秘書面談，並當場向女秘書道歉，女秘書亦接受致歉。

聲明並指出，媒體依據批踢踢實業坊（Ｐｔｔ）上有心人士爆料所說的摟抱、強吻、脫衣、觸摸私處等各種汙衊攻訐之詞，均非事實，為免各界受不實爆料誤導，以訛傳訛，代為澄清，徐佩勇將對該爆料人士及未經查證即對外報導的媒體提出妨害名譽告訴。

對於徐佩勇將對爆料人士提告，國民黨立委賴士葆說，這是很惡質的加害者心態，非常不可取，徐佩勇可能吃定被害者舉證不易，且性騷擾告訴期是六個月，加害者於法容易逃掉，這是權勢的傲慢。藍委陳以信說，徐佩勇對外界指控有法律權利，予以尊重，但外交部應出面說明，並公布行政調查結果，不應全部甩鍋給司法調查。

民進黨立委許智傑也說，不分國籍種族，性騷事件都不該縱容，外交部及駐外單位應查明，避免性騷擾事件造成國際醜聞。