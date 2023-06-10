遭朱學恒性騷！網驚覺鍾沛君「爆料時間點」藏玄機：是個狠角色

政壇性騷案頻傳，國民黨台北市議員鍾沛君自爆曾在飯局被資深媒體人朱學恒強吻2次，事後朱學恒寫切結書，接著近日在臉書道歉，說自己是因為「斷片」，讓眾人難以接受。有網友指出，鍾沛君是個狠角色，選在朱學恒直撥當下爆料，殺他措手不及，並認為鍾應該還有其他受害者資料，等著有天轟殺朱學恒。

網友在PTT八卦版回應朱學恒性騷事件，發現鍾沛君是個狠角色，對她的印象停留在有次議會上，直接兇狠噹陳信瑜幹兩年休假休一年，沒想到鍾沛君是「真要動手砍到你見骨那種」。

網友表示，鍾沛君故意選在朱學恒直播的時候爆料，擺明殺他個措手不及，看起來鍾沛君並沒有打算在朱簽完切結束後就算了，「她應該事後有準備其他受害者資料，等著有天轟殺朱學恒」。

不少網友看完也回應，「本來她可能想息事寧人但看一個性騷犯大辣辣談別人性騷，她大概腦筋斷線了」、「鍾已經算是很隱忍了，事件發生的時候沒公開，民進黨性騷案爆發的時候也沒公開現在才公開完全就是朱不知悔改大談性騷」。

朱學恒日前上節目《57爆新聞》，當時鍾沛君就坐距離不到一公尺處，鍾表示，朱學恒當著她的面義正嚴詞痛批性騷，認為「他怎麼敢？怎麼好意思？」，震驚又憤怒之餘，鍾也提醒自己絕對不可以哭出來。