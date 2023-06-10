成大校友指控副教授性騷 校方：進入性平程序

台灣Me Too運動迅速發酵，台南成功大學台灣文學系一名副教授遭指控性騷擾，成大校方今天表示，全案已進入性平程序，下週將召開會議決定是否受理及立案調查。

成大副校長李俊璋今天告訴中央社記者，校方昨天下午接獲舉報，全案已進入性平程序，校方下週將召開受理會議討論，以決定是否受理。

成大性別平等教育委員會今天公告指出，Me Too運動引發多起校園性別事件申訴與爭議，成大將依性別平等教育法全面擴大調查，已接獲檢舉及通報案件，將依法啟動調查。

成大更呼籲事件相關人主動通報，且向性平會聯繫；在性別事件調查過程中，若發現湮滅或隱匿案情，將依法追究相關責任。

成大台灣文學系所學會昨晚在臉書（facebook）專頁轉貼畢業校友指控系上副教授性騷擾，甚至讓女學生懷孕。

學會表示，近日因台文系所的Me Too事件，接到畢業系友向學會求助，希望可以藉由這樣的行為，讓更多人願意站出來，「我們不要就這樣算了」。