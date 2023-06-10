快訊

國家級警報響！ 屏東三地門規模5.3淺層地震 13縣市有感

「專任師要35歲以下」 大陸年齡歧視不利台灣博士西進

7縣市大雨特報！對流發展旺盛 注意雷擊強風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成大校友指控副教授性騷 校方：進入性平程序

中央社／ 台南10日電
圖為性騷擾示意圖，非新聞當事人。記者陳正興攝影／報系資料照
圖為性騷擾示意圖，非新聞當事人。記者陳正興攝影／報系資料照

台灣Me Too運動迅速發酵，台南成功大學台灣文學系一名副教授遭指控性騷擾，成大校方今天表示，全案已進入性平程序，下週將召開會議決定是否受理及立案調查。

成大副校長李俊璋今天告訴中央社記者，校方昨天下午接獲舉報，全案已進入性平程序，校方下週將召開受理會議討論，以決定是否受理。

成大性別平等教育委員會今天公告指出，Me Too運動引發多起校園性別事件申訴與爭議，成大將依性別平等教育法全面擴大調查，已接獲檢舉及通報案件，將依法啟動調查。

成大更呼籲事件相關人主動通報，且向性平會聯繫；在性別事件調查過程中，若發現湮滅或隱匿案情，將依法追究相關責任。

成大台灣文學系所學會昨晚在臉書（facebook）專頁轉貼畢業校友指控系上副教授性騷擾，甚至讓女學生懷孕。

學會表示，近日因台文系所的Me Too事件，接到畢業系友向學會求助，希望可以藉由這樣的行為，讓更多人願意站出來，「我們不要就這樣算了」。

性騷擾

延伸閱讀

駐菲前代表徐珮勇爆涉性騷 許智傑籲外交部應查明

性騷鍾沛君承諾戒酒！網挖朱學恒直播狂喝香檳 痛批：滿嘴謊言

前駐菲代表徐佩勇遭爆性騷 台商震驚盼慰問當事人

高檢署1科長遭申訴涉性騷 性平會召開前申請退休

相關新聞

女大生揭成大師長期伸狼爪！怒嗆他要不要開課探討「房思琪小說」

MeToo風暴不斷延燒，成功大學台灣文學系所學會臉書，昨晚轉貼畢業校友求助公開信，指出系上簡姓副教授長期伸魔手性騷擾女學...

遭朱學恒性騷！網驚覺鍾沛君「爆料時間點」藏玄機：是個狠角色

政壇性騷案頻傳，國民黨台北市議員鍾沛君自爆曾在飯局被資深媒體人朱學恒強吻2次，事後朱學恒寫切結書，接著近日在臉書道歉，說自己是因為「斷片」，讓眾人難以接受。有網友指出，鍾沛君是個狠角色，選在朱學恒直撥當下爆料，殺他措手不及，並認為鍾應該還有其他受害者資料，等著有天轟殺朱學恒。

林飛帆性騷吃案全身退 王鴻薇：民進黨傾所有資源輔選

民進黨爆發性騷吃案爭議，預備參選立委的民進黨前副秘書長林飛帆在調查報告中，被認為無違黨紀。國民黨立委王鴻薇分析他的大選假...

北市某國小師遭控性騷擾 她爆遭緊抱拉坐腿上 至少5人受害

一名受害人在臉書控曾遭師長性騷擾，高一那年被最信任的北市某國小老師抱住，還拉到腿上坐，本來只是希望有個道歉，發文後接到不...

林飛帆捲性騷吃案無事 曾銘宗：怕撤銷提名衝擊綠選情

民進黨爆發性騷吃案爭議，民進黨前副秘書長林飛帆被認為無違黨紀，從性騷吃案風暴中全身而退。國民黨立法院黨團曾銘宗說，民進黨...

副教授遭控狼師 成大：啟動性平調查、隱匿或滅證究辦

Me Too 延燒進南部校園，國立成功大學台灣文學系一名副教授遭指控是狼師，長期對女學生伸魔手，甚至主動獵艷，成大校方今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦