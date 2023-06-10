性騷鍾沛君承諾戒酒！網挖朱學恆直播狂喝香檳 痛批：滿嘴謊言

台北市議員鍾佩君控訴資深媒體人朱學恆在去年一場飯局上，對她毛手毛腳，無預警對她抱住強吻2次。事後朱在鍾的男友、委任律師面前立下切結書，內容提及「承諾從此戒酒」，但網友發現，朱學恆兩週前還在直播開喝，根本沒放在心上。

朱學恆兩週前曾邀請前立委郭正亮上直播節目，標題大大寫著「歡慶郭正亮退出民進黨，不惜血本舉辦香檳派對」，期間兩人除了享受美食外，還不斷以香檳敬酒、乾杯，朱甚至還說出「我還一瓶香檳沒開耶」。

朱學恆立下的切結書寫道，「因飲酒行為失控，未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人，並於事後離開該處，未於當時致歉及表達錯誤之意，其行為惡性嚴重，應遭到相關譴責及一切處罰。」

內容也提到「本人朱學恆願意承諾從此戒酒，未來不參與任何非會議及非親屬之飲宴活動，並不再對任何女性有未經之踰矩行為，並再度對當事人鍾沛君為當日之錯誤行為道歉。」

網友看到影片後也痛批朱學恆，「切結書不是簽了就沒事，要確實去做啊，你根本不放心上，還跟郭正亮喝酒吃播」、「朱哥寫悔過書說性騷鍾議員之後不喝酒，滿嘴謊言」、「性騷擾之後不是說不喝酒，這集還喝，所以還有持續性騷？」、「啊不是戒酒？」。

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