快訊

性騷鍾沛君承諾戒酒！網挖朱學恆直播狂喝香檳 痛批：滿嘴謊言

今明2天濕又熱！未來2周慎防豪大雨 專家：天氣最糟糕的一段時間

性騷鍾沛君承諾戒酒！網挖朱學恆直播狂喝香檳 痛批：滿嘴謊言

聯合新聞網／ 綜合報導
朱學恆與前立委郭正亮在直播大吃美食，並暢飲香檳。圖／朱學恆YT頻道
朱學恆與前立委郭正亮在直播大吃美食，並暢飲香檳。圖／朱學恆YT頻道

台北市議員鍾佩君控訴資深媒體人朱學恆在去年一場飯局上，對她毛手毛腳，無預警對她抱住強吻2次。事後朱在鍾的男友、委任律師面前立下切結書，內容提及「承諾從此戒酒」，但網友發現，朱學恆兩週前還在直播開喝，根本沒放在心上。

朱學恆兩週前曾邀請前立委郭正亮上直播節目，標題大大寫著「歡慶郭正亮退出民進黨，不惜血本舉辦香檳派對」，期間兩人除了享受美食外，還不斷以香檳敬酒、乾杯，朱甚至還說出「我還一瓶香檳沒開耶」。

朱學恆立下的切結書寫道，「因飲酒行為失控，未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人，並於事後離開該處，未於當時致歉及表達錯誤之意，其行為惡性嚴重，應遭到相關譴責及一切處罰。」

內容也提到「本人朱學恆願意承諾從此戒酒，未來不參與任何非會議及非親屬之飲宴活動，並不再對任何女性有未經之踰矩行為，並再度對當事人鍾沛君為當日之錯誤行為道歉。」

網友看到影片後也痛批朱學恆，「切結書不是簽了就沒事，要確實去做啊，你根本不放心上，還跟郭正亮喝酒吃播」、「朱哥寫悔過書說性騷鍾議員之後不喝酒，滿嘴謊言」、「性騷擾之後不是說不喝酒，這集還喝，所以還有持續性騷？」、「啊不是戒酒？」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

性騷擾 朱學恒 鍾沛君

延伸閱讀

朱學恒辯「喝到斷片」推責？　許常德火大罵：多少人是共犯？

朱學恒性騷稱「斷片」 醫師籲：無法控制飲用量應就醫

鍾沛君遭朱學恒強吻 蔣萬安：對性騷加害者嚴辦

議員鍾沛君控朱學恒性騷　吳淡如看新聞嚇到：世界到底怎麼了？

相關新聞

多次檢舉卻石沉大海…強吻襲胸女秘書 前駐菲大使解職調部

政壇性騷事件燒進外交部，有網友昨在網路論壇發文指控，駐菲大使徐佩勇性騷菲籍女秘書，該文提及徐佩勇長期對秘書性騷擾包括摟抱...

民進黨性平調查報告：許嘉恬有疏漏 林飛帆處置合宜

民進黨爆發性騷擾及主管吃案事件，調查小組昨天公布第一波結果。內容指出，前婦女部主任許嘉恬未確實依規定，於知悉同仁遭遇性騷...

13年前性騷女大生 吳乃德道歉

台灣農村陣線前工作人員黃亭喬四日在臉書指控，十三年前Ｗ老師在開車送她回家時，牽手貼臉親吻她，黃昨天指出，Ｗ老師就是二○一...

父吳乃德遭爆13年前性騷女大生 吳怡農痛心回應：跟受傷的人對不起

政壇性騷連環爆，「壯闊台灣」聯盟理事長吳怡農父親、中研院兼任研究員吳乃德，遭控對後輩牽手貼臉頰、親吻等。吳今在聲明向被害...

性騷鍾沛君承諾戒酒！網挖朱學恆直播狂喝香檳 痛批：滿嘴謊言

台北市議員鍾佩君控訴資深媒體人朱學恆在去年一場飯局上，對她毛手毛腳，無預警對她抱住強吻2次。事後朱在鍾的男友、委任律師面前立下切結書，內容提及「承諾從此戒酒」，但網友發現，朱學恆兩週前還在直播開喝，根本沒放在心上。

女大生揭成大狼教授 勸他開課探討「房思琪遭誘姦故事」

MeToo風暴不斷延燒，成功大學台灣文學系所學會臉書，昨晚轉貼畢業校友求助公開信，指出系上簡姓副教授長期伸魔手性騷擾女學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦